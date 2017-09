Inditex gana 1.366 millones en el primer semestre, un 9% más, y crea más de 11.000 empleos en un año

Me gustaría tener la inteligencia, determinación y fuerza para crear una empresa de esta envergadura, capaz de generar semejante riqueza y puestos de trabajo.



Mientras tanto, en este país siempre hay una marea de chusma que siempre criticará todo, que no ha trabajado en su vida y que está dispuesta a vivir de la subvención como toda contribución a una vida mejor.



La transgresión de la ley, disfrazada del derecho a todo por encima de cualquier ordenamiento, se llama democracia y al que la defiende fascista. Veo a políticos mediocres, que no saben por donde les da el aire y que son capaces de alinearse con auténtica basura antes que defender la ley y apoyar a un gobierno que, lejos de la excelencia, hace lo que puede por mantener la unidad de este país, lo único que nos ha hecho mejorar desde hace años.



Y todavía criticamos a Inditex… vamos sin futuro.