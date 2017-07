Amazon ganó 197 millones de dólares en el segundo trimestre, un 77% menos

al #1



lo siento, pero aunque pueden estar sobrecompradas algunas, apple google y facebook, tienen un modelo diferente y eficaz



facebook publicidad en red social, donde todos vosotros gastais la mayor parte del tiempo, (wasap es de ellos)



google, no tengo que decir nada, domina el software, investiga en IA e invierte en i+d brutalmente, numero 1 en comuptcion cuantica frente a ibm, y android y google, dos herramientas lideres.



apple, sistema cerrado, beneficios increibles, mas quisierais vosotros sacar tanto beneficio, y si es muy caro pero funciona, se siguen vendiendo y cada vez mas apple esta moviendose al contenido y dejando de lado a iphone, una buena opcion no depender de iphone...



lo siento pero son compañias muy muy buenas.



amanzon tambien, pero es que el debe luchar contra todos los demas, que no es el unico que reparte mercancia ee.