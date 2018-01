Goldman Sachs sí ve potencial en ArcelorMittal: prevé un ascenso del 25%

El consenso de expertos solo espera un repunte del 3% para la acción

ArcelorMittal ya fue uno de los valores estrella del Ibex 35 el año pasado, cuando se anotó casi un 29%. Y este curso tampoco ha bajado el ritmo (se acerca al 9% de rentabilidad). Este fuerte ascenso ha propiciado que para la mayoría de las casas de análisis se haya agotado el potencial alcista.

No obstante, para Goldman Sachs, el recorrido al alza del título no sólo no se ha acabado sino que lo ha ampliado hasta el 25% al fijar un nuevo precio objetivo en los 37 euros por acción frente al repunte del 3% que espera el consenso de expertos encuestados por Bloomberg.

Esto sucede a sólo una semana de que la acerera de origen indio presente sus resultados anuales, para los que los analistas prevén un incremento del 131% hasta los 4.113 millones de dólares (3.349 millones de euros). De cumplirse las expectativas, este sería el mayor beneficio de la compañía desde 2008.

Pegado a resistencias

Estos ascensos han llevado al título a "atacar de nuevo la zona de resistencias que encuentra en los 30,7 euros, que son los máximos de los últimos 5 años", explica Carlos Almarza, analista de Ecotrader. "No es extraño, por tanto, que consolide estas subidas a corto plazo", añade.

El experto cree que "mientras no pierda el soporte situado en los 26,8 euros no se pondrá en peligro la tendencia alcista que acota la evolución de la acción en los últimos meses".

