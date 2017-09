Telefónica reaparece en los mercados y coloca 1.250 millones en bonos a 10 años

Foto de archivo

TELEFONICA 8,88 -0,17% Llévate la cotización

a tu web

Acciones españolas 2 euros + 0.04% Más información

La renta fija es algo más que Letras del Tesoro: corporativa, emergente, flotante,...Descubre los distintos tipos con los fondos de inversión de Self Bank

La inversión de moda: fondos con repartos de rentas, con los que podrás recibir un cupón periódico y complementar tus ingresos. Encuéntralos en Self Bank.

Tras el fin de la guerra de depósitos, ¿en qué invertir sin mucho riesgo? Fondepósitos, renta fija a corto plazo. En Self Bank podrás encontrar la alternativa.

La diversificación, una de las claves del éxito a la hora de invertir. Los fondos de inversión son la fórmula perfecta para ello. Infórmate en Self Bank.

Porque no todos los fondos de inversión son iguales, en Self Bank te ayudamos a encontrar el que más se adapta a tu perfil.

Invierte en todo tipo de activos de renta fija a través de los fondos de inversión. Más de 1.800 fondos a tu disposición en Self Bank.

Diversifica tu cartera: a través de los fondos de inversión encontrarás la opción que más encaja con tu perfil.







Telefónica ha realizado hoy, al amparo de su Programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Programme for the Issuance of Debt Instruments (Programa EMTN), una emisión de Bonos en el euromercado por un importe de 1.250 millones de euros.

Esta emisión, con vencimiento el 12 de enero de 2028, tiene un cupón anual del 1,715% y un precio de emisión a la par (100%). El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 12 de septiembre de 2017.

La emisión ha registrado una fuerte demanda de aproximadamente 3.000 millones de euros que ha estado formada por unos 250 inversores institucionales, de los que alrededor del 85% eran internacionales.

En consecuencia, la sobresuscripción de la demanda ha sido de 2,4 veces sobre el tamaño final de la emisión, la más alta de las otras tres transacciones corporativas celebradas este martes en el mercado.

Esta demanda en la operación que ha sido coordinada por las entidades Barclays, BBVA (B&D), Commerzbank, Deutsche Bank, JP Morgan, Lloyds y SG CIB, junto con la calidad del libro, han permitido reducir el margen indicado inicialmente en 20 puntos básicos.

Telefónica ha realizado esta emisión al amparo de su programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Programme for the Issuance of Debt Instruments (Programa EMTN), registrado en la Autoridad de Conducta Financiera de Londres (FCA por sus siglas en inglés) el pasado 29 de junio de 2017.

Con esta subasta Telefónica vuelve al mercado a emisores corporativos españoles tras un alto de tres meses, en una operación con la que la compañía continúa reforzando su posición financiera con financiación a largo plazo a tipos históricamente bajos. En lo que llevamos de año, la compañía ha obtenido financiación de largo plazo superior a 8.000 millones de euros.

PUBLICIDAD