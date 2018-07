5 libros para leer este verano que te harán soñar con viajar a Egipto

Un libro de aventuras, una novela histórica dedicada a la reina-faraón Hatsepsut, otra que recrea un hecho histórico y misterioso protagonizado ni más ni menos que por Napoleón y Egipto siempre como escenario.

"El mundo es un libro y los que no viajan sólo leen una de sus páginas", decía San Agustín. Sin duda, el Santo hablaba con toda la razón del mundo, pues viajar es una de las experiencias más gratificantes y enriquecedoras que tenemos a nuestro alcance. En particular, Egipto no sólo es el destino que visitan millones de turistas cada año, sino que es, además, el viaje que ansían realizar los lectores que sueñan con la aventura y la fascinación del Antiguo Egipto.

Si estás buscando lectura inspiradora para el verano, te proponemos 5 libros ambientados en Egipto. ¡Te cautivarán y querrás conocerlo!

LA DAMA DEL NILO, de Pauline Gedge

Mucho antes de que la célebre Cleopatra fuese reina de Egipto hubo otra mujer que gobernó el reino, Hatshepsut. Esta novela nos cuenta la historia de una de las pocas faraonas que tuvo Egipto, que accedió joven al trono y que demostró ser hábil en la administración, audaz en la guerra y devota de su pueblo. El templo de Hatsepsut, construido a base de amplias terrazas excavadas en la roca, es uno de los monumentos más visitados por los turistas en Egipto.

SINUHÉ, EL EGIPCIO, de Mika Waltari

Esta novela histórica publicada en 1945 se ha convertido en todo un clásico. Transcurre en el Antiguo Egipto, en tiempos del faraón Akenatón, quien pasó a la historia por ser el primer monarca monoteísta. Sin embargo, el protagonista no es el faraón, sino el médico real, Sinuhé, que relata sus viajes y su vida en el exilio tras la muerte de Akenatón y una vez perdida su posición social. Pese a todos los avatares por los que pasa, Sinuhé conserva siempre la confianza en la bondad de los hombres.

EL DÍA DE LA LUZ, de Ainara Hernando

Cuando secuestran a su hermana Anabella, Ruby Meyer se vuelca en seguir la única pista con la que cuenta para llegar hasta ella: un pesado escarabajo metálico con inscripciones jeroglíficas que su tío le entregó en su lecho de muerte. A partir de ahí los acontecimientos se desencadenan y el lector entra en una búsqueda apasionante, que nos conduce a Egipto y que viene a desvelar un secreto preservado durante más de 3.000 años.

LA PIRÁMIDE INMORTAL, de Javier Sierra

La inmortalidad es un tema que siempre ha cautivado al hombre, en todas las civilizaciones. Es también la piedra angular de esta novela que combina historia y misterio en torno a un hecho singular ocurrido en el verano de 1799: Napoleón Bonaparte pasa una noche completamente a solas en el interior de la Gran Pirámide. ¿Qué sucedió? ¿Por qué el general corso salió transformado de la experiencia? La respuesta se haya en este libro, reedición de El secreto egipcio de Napoleón, que el mismo autor publicó en 2002.

EGIPCIOS. Explora los secretos de la vida en el Antiguo Egipto, de Trinitat Gilbert

Este libro es perfecto para que los niños descubran la original civilización egipcia. Sus divertidas ilustraciones y las aventuras del pequeño faraón Tut les ayudarán a descubrir cómo era la vida junto al Nilo en el Antiguo Egipto y cómo se construyeron las pirámides. Al final de la lectura deberán completar un entretenido cuestionario para demostrar cuánto han aprendido.