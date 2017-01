Dani Rovira no hará críticas políticas en los Goya: "No se merecen ese protagonismo"

Es anteriores ediciones sí hubo referencias de este tipo

Será la tercera vez que Rovira sea maestro de ceremonias

Dani Rovira repetirá por tercer año consecutivo como maestro de ceremonias de la gala de entrega de los Premios Goya que se celebrará el próximo sábado 4 de febrero y en la que, según ha asegurado, no habrá menciones políticas, a diferencia de anteriores ediciones.

"No se merecen esa parte de protagonismo", ha señalado el actor durante una entrevista concedida este miércoles 18 de enero, en la que ha asegurado que no se siente "condicionado" a evitar hacer alusión a temas ajenos al cine.

En este sentido, ha avanzado que no habrá referencias al IVA cultural ni al ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, a quien se limitará a saludar y dar la "bienvenida", lo que no significa que la Academia haya cesado en su petición hacia el Gobierno, tal y como ha indicado.

Rovira ha señalado que al ver la "progresión" de las galas (desde el famoso 'No a la guerra' de 2003, pasando por las presentadas por Andreu Buenafuente o Eva H) ha eliminado "poco a poco" la politización porque, entre otros motivos, no quiere ser "abanderado" de nada. "No soy la gala, ni el cine ni la Academia", ha afirmado.

No obstante, ha señalado que aunque "uno intenta repartir para todos los lados", al final un "tiene que repartir más para el que maneja la nave, que es el responsable de lo bien o mal que va el país", ha dicho.

La generosidad de Streep

Preguntado por el discurso de Meryl Streep en los Globos de Oro, el actor opina que la intérprete estadounidense fue "generosa" al hablar del presidente electo de su país, Donald Trump. Sin embargo, considera que quizás no fue una buena "estrategia" poner en duda la "capacidad crítica del votante".

En cuanto al miedo de volver a presentar los Goya, después de las críticas que le llegaron tras la pasada gala -incluso de la Asociación de Yates, según recuerda-, Rovira ha afirmado que el "miedo" le duró los primeros meses pero tras reflexionar durante el verano decidió volver y aportar su "granito de arena".

Tal y como ha avanzó la presidenta de la Academia de Cine, Yvonne Blake, durante la celebración del cóctel de nominados el pasado día 12 de enero, la gala de los Premios Goya será "más sencilla" y, en palabras de Rovira, no habrá "ni bailarines ni confetti" porque el "momento económico" por el que pasa la institución no es muy bueno.

El actor y humorista ha señalado que los protagonistas de la gala serán "la comedia y la emoción". De la primera se encargará Rovira y la segunda la aportarán "las 29 variables de estos premios", en referencia al número de categorías.

En cuanto al boicot a la reciente película de Fernando Trueba, La Reina de España, Rovira considera que "este tipo de odio es mínimo", pero "hace más ruido y se propaga con más rapidez que el amor". Por ello, y en referencia también a Pedro Almodóvar, el actor y humorista ha afirmado que alguien que coloca "el nombre de España" en el mundo ha de ser "respetado".

Hueco indiscutible a la comedia

Dani Rovira fue galardonado en 2015 con el Premio al Mejor actor revelación por su trabajo en Ocho apellidos vascos, una de las pocas categorías a las que aspiró en aquella edición, a pesar del éxito sin precedentes que tuvo en la taquilla española. Este año, la presencia del thriller en las nominaciones es mucho mayor que la comedia, que apenas está representada en las categorías importantes con Kiki, el amor se hace (en Mejor guión original) o María y los demás (Mejor dirección novel).

En este sentido, el actor ha lamentado que "parece que para votar bien has de votar con el intelecto". "El año de 'Ocho apellidos vascos salió 'Loreak' como nominada. ¿Realmente el público, los académicos y los periodistas disfrutaron más que viendo Ocho apellidos?", se pregunta Rovira.

"La comedia se sigue viendo como arte menor", ha lamentado el actor, quien no obstante considera que lo importante de este género es que se llenen los cines. Cintas como Villaviciosa de al lado, Kiki, el amor se hace, Cuerpo de élite o Embarazados "han hecho felices a muchas personas durante dos horas", que a su juicio es lo realmente importante.

Rovira ha afirmado que "hay vida más allá de Ocho Apellidos" que, según confirmó uno de sus guionistas, Borja Cobeaga, se convertirá en trilogía. Tras el "privilegio" de protagonizar la película española más taquillera de la historia, el actor ha tenido la "oportunidad" de protagonizar otras películas como 'El futuro ya no es lo que era' o '100 metros', sin "obligación" de hacer taquilla. "Tenía ganas de estar en la normalidad de un actor", ha dicho.

