Rivera no aclara si pactaría con Vox en caso de necesitar su apoyo para entrar en Moncloa

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha evitado aclarar si estaría dispuesto a pactar con Vox en el caso de que necesitara su apoyo para poder gobernar España tras las siguientes elecciones generales, pero ha indicado que Cs defiende un "patriotismo constitucional del siglo XXI" y ahí no coincide con "algunos partidos".

En una entrevista en Telecinco, Rivera ha dicho que un escenario en el que Vox obtuviera representación en el Parlamento de Andalucía o en el Congreso y sus escaños fueran determinantes para la formación de un Gobierno autonómico o nacional "es pura ciencia ficción de momento".

"Es que yo quiero ganarles", ha dicho sobre Vox, añadiendo que a los comicios generales concurrirán muchas candidaturas y que este partido es aún extraparlamentario y podría seguir siéndolo. "Vox también se presentó a las elecciones anteriores y no salió", ha recordado.

Tras destacar que algunas encuestas atribuyen a Ciudadanos una intención de voto del 22% y lo sitúan a solo tres puntos del PSOE, Rivera ha dicho que prefiere centrar sus esfuerzos en "acumular el voto útil frente al sanchismo".

"Creo que va a haber una alternativa al sanchismo que es un patriotismo constitucional del siglo XXI, liberal, moderno y europeísta, y creo que ahí no coincidimos con algunos partidos", ha manifestado.

Rivera acusa a Sánchez de "dinamitado los puentes" con Ciudadanos por dividir España para mantenerse en Moncloa

El presidente de Cs ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber "dinamitado los puentes" con su partido, que, en cambio, está "permanentemente llamando a la suma del constitucionalismo" (PP, PSOE y Cs). Pero cree que el líder socialista "está más cómodo en la confrontación" porque "electoralmente le interesa la tensión" y dividir España en "rojos y azules, buenos y malos".

Eso es lo que, a su juicio, está promoviendo el Ejecutivo al "no buscar el consenso" para sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos. "No es normal ni razonable que un dictador esté enterrado en un lugar público, pero las cosas hay que hacerlas bien", ha afirmado.

Asimismo, ha señalado que el PSOE está "cayendo en el discurso excluyente" del independentismo catalán y vasco al interpretar que el reciente acto de apoyo a la Guardia Civil en Alsasua (Navarra) organizado por España Ciudadana se organizó con el ánimo de "crispar" o "provocar".

Según Rivera, el "sanchismo" es "una corriente vacía de opinión" que "quiere el poder a cualquier precio" y que para mantenerlo "es capaz de pactar los Presupuestos en una cárcel" con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, e "indultar a unos señores que han intentado liquidar la democracia".

El líder de la formación naranja considera que lo que se busca es "impunidad" para los líderes del proceso independentista que puedan ser condenados por los tribunales a cambio de que Sánchez tenga el apoyo de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y PNV en el Congreso.

Rivera cree que Sánchez no pretende tanto obtener el respaldo de estos partidos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2019, sino que "está forjando una mayoría futura con los separatistas y los populistas".

Desde su punto de vista, el líder del PSOE es capaz de quedarse en la Moncloa "lo que haga falta" independientemente de si logra sacar adelante sus Presupuestos o si tiene que prorrogar los vigentes, que fueron acordados por el PP y Cs cuando gobernaba Mariano Rajoy.

"¿Pero no es más digno y honrado convocar elecciones?", se ha preguntado el presidente de Ciudadanos, que ha indicado que "sin Presupuestos no hay nada que gobernar" y que lo que quiere Sánchez es "no hacer nada, solo ostentar el poder".

Ciudadanos "podría duplicar o incluso triplicar" en Andalucía, frente a un PSOE y un PP que pierden votos en los sondeos

Respecto a Andalucía, ha apuntado que los sondeos muestran que el PSOE y el PP pierden votos mientras que Ciudadanos "podría duplicar o incluso triplicar" sus resultados de 2015, y esta comunidad "podría ser el primer paso de un cambio político liderado por Cs".

El líder de la formación naranja ha reiterado que no volverán a apoyar a Susana Díaz como presidenta porque 40 años de un mismo partido gobernando una comunidad autónoma "son suficientes". "O propiciamos un cambio o nos vamos a la oposición", ha explicado.

Rivera tampoco ha querido adelantar si Ciudadanos pactará con el PSOE a nivel nacional. "No voy a hacer promesas ahora, yo quiero ganar las elecciones", ha insistido, aunque sí se ha comprometido a "solo gobernar con constitucionalistas", nunca "con Podemos ni con los separatistas".