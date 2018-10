Duque: "No volvería a poner mis inmuebles a nombre de una sociedad"

Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, se ha mostrado esta mañana tajante respecto a su sociedad patrimonial Copenhague Gestores de Inmuebles, con la que controla un chalet de lujo en Madrid y otro en Javea (Alicante). Durante una jornada organizada por el Foro Nueva Economía, y ante la pregunta de si volvería a actuar de la misma manera, ha contestado con un "no" rotundo.

No obstante, el ministro de Ciencia ha insistido también en que "no ha habido ningún ahorro fiscal en mi sociedad sino más bien todo lo contrario". Duque ha rechazado contestar, sin embargo, por qué no acude a las comisiones de Ciencia o de Hacienda del Congreso para dar explicaciones, tal y como han exigido el PP y Ciudadanos respectivamente.

Ante las preguntas de los medios, sí que ha contestado sin embargo que ha contratado a nuevos asesores fiscales, que elaboraran a partir de ahora un informe sobre la contabilidad de su empresa que se hará público próximamente. Asimismo, ha vuelto a reiterar su voluntad de seguir en el cargo y no presentar su dimisión tal y como le reclaman los partidos de la oposición. "Hay muchas cosas por hacer y tiene que haber estabilidad. Estoy dispuesto a esforzarme y seguir al frente", ha sentenciado. A la espera de ese informe de sus asesores fiscales -ya anunció la semana pasada que si hubiera algún error en la sociedad sería corregido- Duque ha declinado, no obstante, hacer ningún tipo de comentario sobre la contabilidad de la firma.

Pedro Duque obtuvo cuantiosas devoluciones fiscales con la sociedad patrimonial que comparte con su esposa, María Consuelo Femenía, embajadora española en Malta. De acuerdo con los datos de las cuentas recogidos por Informa del Registro Mercantil, y a falta tan solo del año 2010, del que no hay datos disponibles, Hacienda devolvió al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades 72.526 euros a la sociedad Copenhague Gestores de Inmuebles desde el año 2005, momento en el que se constituyó la sociedad, justo antes de la adquisición de un chalet en Javea ahora a su nombre y hasta el cierre del último ejercicio.

Duque ha apelado, por otro lado, durante su ponencia "a los medios de comunicación a que sean más específicos cuando informan", en referencia a los últimos escándalos por los máster en la Universidad Juan Carlos I. Por último, ha anunciado que "compensaremos en el currículum a las madres que se dedican al cuidado de los hijos para evitar la desigualdad entre hombres y mujeres".