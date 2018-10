El Gobierno pretende alargar la legislatura como mínimo hasta la primavera de 2019

Aunque no lograra aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2019, objetivo cada vez más complicado por la amenaza de Quim Torra de retirar el apoyo parlamentario de PDeCAT al Ejecutivo socialista, el Gobierno no adelantará elecciones. Solo la paralización de los proyectos políticos del Ejecutivo podría llevar a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a tomar esta decisión.

Así lo indicó María Jesús Montero, ministra de Hacienda, esta mañana antes de su intervención en la Comisión de Hacienda del Senado. "Estamos trabajando en la elaboración de Presupuestos. No contemplamos la posibilidad de que no haya nuevas Cuentas, pero si ocurriera no nos planteamos un adelanto electoral", indicó Montero, consultada por elEconomista.

"Estamos trabajando no solo en lo inmediato, sino en el medio plazo", añadió. El trabajo del Gobierno se beneficiaría de unas nuevas Cuentas públicas y ya el presidente trasladó que, a no ser que tuviera problemas para sacar adelante las iniciativas políticas que tiene en cartera en el Congreso, seguiría adelante con un trabajo absolutamente necesario para los ciudadanos".

De esta manera, Montero quiso despejar las dudas que circulan sobre si el Gobierno adelantaría elecciones en caso de no sacar nuevas Cuentas, una posibilidad que se podría plantear dado el complicado escenario parlamentario que tiene el Gobierno socialista. El PSOE solo cuenta con 84 diputados en el Congreso y para sacar el proyecto adelante necesitaría los mismos apoyos que permitieron que prosperara la moción de censura contra Mariano Rajoy a finales de mayo.

Independientemente de que Sánchez sea capaz o no de reunir los 176 apoyos necesarios para aprobar los Presupuestos, está determinado a presentar su proyecto porque, de no sacarlo adelante, al menos será su programa electoral de cara a las generales, con el que podrá decirle a los ciudadanos lo que está dispuesto a hacer pero no le dejaron, han indicado fuentes próximas al presidente consultadas por Europa Press.

El probable adelanto de las andaluzas a diciembre también aleja el escenario

La semana próxima se despejarán algunas incógnitas. Si, como apuntan algunos indicios, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, adelanta las elecciones andaluzas al domingo 2 de diciembre -para convocar en esa fecha tiene de margen hasta este próximo martes- esa decisión alejaría el escenario de un adelanto de las generales al menos hasta la primavera de 2019, porque Sánchez no va a convocar las generales pegadas a las andaluzas.

En este sentido y justo antes de acudir al Senado, Montero descartaba los comicios generales y rechazaba "casi al 100%" que las elecciones vayan a coincidir con las autonómicas en Andalucía: "Tenerlas separadas permite hablar justamente de lo que se trata, que aporta cada uno Andalucía, Susana Díaz quiere elecciones con claro acento andaluzas. Puedo asegurar casi al 100% que serán separadas"

En una entrevista en Antena3, la responsable de Hacienda reiteró que la decisión de adelantar las elecciones le corresponde al presidente, Pedro Sánchez, pero aseguraba que no ve al jefe del Ejecutivo en la línea de convocar comicios ahora sino trabajando "en el medio plazo".

Preguntada por un escenario en el que las elecciones generales coincidan con los comicios autonómicos en Andalucía, Montero ha sido tajante rechazando de plano que ambas elecciones vayan a celebrarse conjuntamente.