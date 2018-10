El Senado planea un Pleno con Pedro Sánchez sobre su tesis doctoral el día 23 de octubre

El Senado planea celebrar el día 23 de octubre un Pleno con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su tesis doctoral, solicitado por el PP con el rechazo del resto de grupos parlamentarios de la Cámara. La fecha se tiene que cerrar en una próxima Mesa, que fijará también el orden del día, es decir, el contenido concreto de la sesión.

Desde el Gobierno se ha comunicado al Senado que el presidente dispone del día 23 para acudir a la Cámara Alta, pero se ha insistido en una comparecencia sobre política general. El PP, con mayoría absoluta, mantiene por su parte que Sánchez comparezca por dos temas concretos: inmigración y su tesis. Si de momento Moncloa ofrece sólo una fecha, los 'populares' anteponen este segundo asunto.

El vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz, ha dejado claro que ese orden del día "no está decidido" y que será la Mesa la que lo fije definitivamente el día 16 de octubre. Dada la mayoría absoluta del PP, el asunto por el que se convocará a Sánchez será la tesis. "Ahora, el Senado va a jugar otro papel distinto", ha dicho.

El PP argumenta que el Senado ha cobrado un protagonismo mayor al tener mayoría el ahora principal partido de la oposición

Sanz ha sido preguntado si el presidente del Gobierno está obligado a comparecer por un asunto concreto. Por un lado, el Ejecutivo ofrece una fecha pero no confirma el tema de la comparecencia; por otro, es la Mesa del Senado la que fija los órdenes del día y cita al Gobierno.

El vicepresidente ha ofrecido como respuesta una reflexión: el Senado ha adquirido protagonismo dada la mayoría absoluta del principal partido de la oposición, frente a un presidente que no es diputado y no tiene asegurada una mayoría en el Congreso, pero que sí le permite impedir comparecencias.

"El contrapeso del Senado lo va a permitir", ha añadido Sanz, y ha preguntado qué hubiera pasado de tratarse de la tesis de Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno. "La mayoría del Congreso hubiera dicho: no, no, que venga aquí. Pues en el Senado se podrá cuestionar, pero la mayoría absoluta está diciendo de acuerdo con el Reglamento que tiene que venir exactamente igual que un ministro. Es la regla del juego", ha agregado.