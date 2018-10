Batet: "Hay margen para el autogobierno, ninguno para la autodeterminación"

La ministra de Presidencia y de Política Territorial, Meritxell Batet, descartó esta mañana un referéndum en Cataluña y advirtió a la Generalitat de que "hay margen para el autogobierno pero ninguno para la autodeterminación".

Batet respondió de esta contundente manera a las amenazas esgrimidas por el presidente de Cataluña, el secesionista Quim Torra, que ayer avisó de que, si no se planteaba un referéndum en un mes, su formación, el PDeCAT, retiraría su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez y haría inviable la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2019.

Pero la ministra catalana descartó de plano esta posibilidad."Un referéndum va a producir más fractura social", dijo, refiriéndose a un posible referéndum. "Debemos dar soluciones políticas que permitan arreglar la fractura, no ahondar en ella. Las fuerzas debemos llegar a posiciones de consenso y a la tranversalidad. Si no, estamos abocados al fracaso de toda la sociedad", afirmó, y aseguró que el Gobierno ya había dado su negativa a la consulta en otras ocasiones en órganos como las comisiones bilaterales entre el Estado y la Generalitat.

Respecto a la posible autodeterminación de Cataluña, también fue clara: "Hay margen para autogobierno, para profundizar en el autogobierno, y no hay ningún margen para hablar autodeterminación", precisó, recordando que "no tiene cabida en el ordenamiento jurídico constitucional". "No sé a quién representaba Torra cuando hablaba, no a ERC por lo que se ha contado", advirtiendo Batet de una "división profunda" en el movimiento independentista. "Tampoco a los interlocutores con el Gobierno. El señor Torra tiene un momento para el coraje político. La unilateralidad no lleva a ningún sitio y tiene que decidir si sigue representando a una minoría radical o se suma al diálogo".

Sobre el desarrollo del autogobierno catalán, tiene claro que hay lugar para el mismo en el estatuto de autonomía catalán. "Hay un margen amplio de desarrollo en él para profundizar su autogobierno."

Así se expresó respecto a estas cuestiones Batet, en un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid en el que también descartó la puesta en marcha de nuevo del artículo 155 de la Constitución. "Se aplicó en unas circunstancias muy concretas que hoy no se dan", indicó.

Por otro lado, y respecto a la acción de Gobierno, Batet anunció que antes de final de año se harán públicas las agendas de todos los altos cargos públicos, es decir, de director general a presidente del Estado.

Asimismo, apuntó que entre sus intenciones está la de "reforzar los mecanismos de participación de las autonomías con el Estado, garantizar un espacio de igualdad normativa y adecuar la distribución de recursos financieros" a las regiones. "No renunciamos a una reforma constitucional en esta vía, pero esto solo es deseable si el acuerdo es amplio". Por ello no descarto que estas propuestas "puedan perseguirse sin dicha reforma".