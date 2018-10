El independentismo se desvincula de la violencia del 1-O: "Nos empequeñece"

El fin de las protestas durante los actos convocados por el primer año del 1-O lo protagonizó la violencia. Hasta poco antes de la media noche se perpetuó la tensión entre mossos y los manifestantes más violentos. En medio de las cargas, el president del Parlament, uno de los lugares asediados, pedía pacifismo. También hizo lo propio Oriol Junqueras. EN DIRECTO: reacciones a los actos violentos un año después del 1-O.

Roger Torrent valoró los incidentes en la concentración frente a la Cámara tras la manifestación por el 1 de octubre: no "ayudan" al soberanismo, sino que lo perjudican. "Algunas imágenes creo que no nos ayudan a crecer; al contrario, nos empequeñecen", ha expresado Torrent en una entrevista del canal 3/24 en la que ha defendido que el soberanismo catalán es un movimiento pacífico, democrático, no violento y cívico, y que continúa siendo así porque "no puede ser de otra manera".

Torrent ha subrayado que el día de hoy es "el mejor" para demostrar que cuando Cataluña avanza social y políticamente es cuando trabaja conjuntamente en una misma estrategia. "Y es cuando la gente, el pueblo, las calles y las instituciones como el Parlament de Cataluña nos dirigimos hacia una misma dirección juntos", ha razonado.

El presidente de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha pidió por su parte demostrar "cada día, también hoy" que el soberanismo es un movimiento pacífico. "Somos gente de paz y el nuestro es y siempre ha sido un movimiento pacífico. ¡Demostrémoslo cada día, también hoy!", ha expresado Junqueras en una publicación en Twitter.

"El #1O nos enseñó que las porras y los golpes son siempre la peor solución y no puede ser nuestra vía. Tenemos las heridas aún abiertas", ha defendido.