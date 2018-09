Las cuentas de la sociedad de Pedro Duque no reflejan los "auto-alquileres" que asegura haber pagado

Los números de Copenhague Gestores de Inmuebles, SL, la sociedad patrimonial que el ministro de Ciencia, Pedro Duque, constituyó para gestionar sus dos casas -una en Madrid y otra en Jávea (Alicante)-, no reflejan los "auto-alquileres" que el miembro del Gobierno ha asegurado este jueves que pagaba.

Concretamente, las cuentas presentadas en el Registro Mercantil no reflejan ningún ingreso en los últimos tres ejercicios fiscales. Esto deja en entredicho las afirmaciones del ministro esta mañana, cuando ha asegurado en rueda de prensa que su mujer y él pagan un "auto-alquiler" a la sociedad por el uso de los inmuebles.

Para evitar contratiempos fiscales, Duque tendría que haber pagado a su sociedad una suerte de alquiler a precio de mercado, lo que ahora queda en duda. El ministro esta mañana se ha negado a dar detalles sobre estos pagos asegurando que era una cuestión "interna" de la citada sociedad.

Ante los periodistas, Duque ha negado las acusaciones de elusión de impuestos ligadas al uso de una sociedad patrimonial que ha realizado OKDiario. Según este medio, el astronauta montó una sociedad patrimonial en 2005 para incluir dos viviendas, una en un pueblo de la costa y otra su vivienda habitual en Madrid, con el fin de pagar menos impuestos.

La comparecencia de Duque añade más presión al Gobierno presidido por Pedro Sánchez que en menos de tres meses ya ha visto a dos de sus ministros dimitir después de informaciones periodísticas. Duque ha reconocido la participación con su mujer en la sociedad pero negó que hubiera utilizado esta estructura para defraudar a Hacienda.

"Creo que no ha habido ningún ahorro real de impuestos por tener la sociedad", ha matizado el ministro. "He sido escrupuloso en que no la he utilizado [la sociedad] para ningún ingreso que me correspondiera a mí como persona", ha asegurado el ministro.

Duque también ha dicho que sus asesores le recomendaron montar una sociedad ante sus circunstancias especiales por las que pasan mucho tiempo fuera de España - su esposa es actualmente embajadora española en Malta - pero cumpliendo con todas sus obligaciones tributarias. "Nunca facturé ningún otro ingreso", ha asegurado visiblemente nervioso. "Solo hemos facturado cuando se le ha alquilado la casa a alguien", ha explicado.

Más allá de la legalidad de la cuestión, a Duque se le han recordado unas declaraciones de Sánchez en 2015 en lasque aseguraba que echaría de su Ejecutiva del PSOE a cualquiera que hubiera usado una sociedad para pagar menos impuestos. Duque ha dicho que no hay "falta ética" en lo que hizo, pero estas nuevas revelaciones sobre sus alquileres le sitúan en un contratiempo.