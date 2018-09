Pedro Duque, bajo sospecha por la compra de un chalet de lujo a través de una sociedad

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha sido acusado de comprar un chalet de lujo en la costa alicantina a través de una sociedad instrumental creada con simultaneidad a la adquisición con el fin de eludir impuestos pero fuentes del departamento que dirige han desmentido que suponga "ilegalidad o irregularidad alguna".

Según informa okdiario.com, el ministro creó el 4 de febrero de 2005 la sociedad Copenhague Gestores de Inmuebles SL con el objeto social de "promoción, construcción y venta de inmuebles" y "gestión y asesoramiento en operaciones inmobiliarias". Ese mismo día, se realiza la compra del inmueble en la urbanización de lujo La Corona, en Jávea, una casa que el ministro utiliza como vivienda de verano.

Pedro Duque y su mujer, embajadora de España en Malta, son los administradores de la sociedad, que no tiene personal contratado, mientras que Copenhague Gestores de Inmuebles SL el "titular del pleno dominio de la totalidad de esta finca".

La oposición exige explicaciones y el ministerio niega que haya irregularidades

Los datos aportados por el digital apuntan a que los activos de la sociedad patrimonial alcanzan los 1,84 millones de euros y el capital social sería de 1,05 millones de euros. En cuanto al inmueble, según la documentación aportada por Ok diario, la finca tiene 757 metros y alberga una casa de campo compuesta de planta baja y planta alta, con una superficie total de 180 metros cuadrados.

Son varias las ventajas fiscales que ofrecería la compra del inmueble a través de la sociedad: eludir el impuesto a la segunda vivienda (renta presunta en el IRPF), eludir parte del Impuesto del Patrimonio y deducir gastos en el Impuesto de Sociedades (reduce el tributo a la empresa) o rebajar la factura fiscal ante un traspaso por herencia.

Sin embargo, desde el Ministerio de Ciencia e Innovación han asegurado que "nada de lo publicado" constituye "ilegalidad e irregularidad alguna".

Pablo Iglesias ha recordado esta mañana la misma cita de Pedro Sánchez que se recuperó antes de la dimisión de Màxim Huerta por un fraude a Hacienda. El líder de Podemos, en una entrevista en Cadena Ser, ha recordado que el presidente del Gobierno dijo en 2015 que no admitiría en su equipo a nadie que creara una empresa para pagar menos impuestos, acción que supondría la dimisión o el cese. "Fin de la cita", ha dicho Iglesias, cuyo equipo se ha unido en la petición de explicaciones al ministro.

De igual manera, Albert Rivera ha tirado de hemeroteca para pedir la dimisión de Duque. El presidente de Ciudadanos ha basado su petición en la "ejemplaridad" que prometió Sánchez durante su discurso en la moción de censura a Mariano Rajoy. Si sitúas el listón aquí, todos tus ministros que tengan cualquier asunto fiscal se tienen que ir. Si Duque fuera ministro de Rajoy, ¿qué diría Pedro Sánchez? Pues eso tiene que hacer".

También ha hecho lo propio el PP al destacar la similitud del caso de Duque con el del exministro de Cultura. Dolors Montserrat ha aprovechado para apuntar que el de Sánchez "es un Gobierno en descomposición".

La ministra Montero, contundente: "Dependiendo de cómo se haya utilizado es legal o no"

En el Gobierno, la compañera de Duque de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha evitado entrar al debate: "No voy a hacer ninguna valoración porque justo me he enterado igual que ustedes y no tengo toda la información para valorar".

Sí se ha mostrado algo más contundente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien en palabras a TVE ha pedido al ministro que aclare si la sociedad instrumental la utilizó exclusivamente para eludir impuestos o por el contrario cuenta una actividad propia de una sociedad. "Dependiendo de cómo se haya utilizado es legal o no".