Delgado, a Villarejo tras contarle éste que montó un prostíbulo: "Éxito garantizado"

Nuevo extracto de la conversación de sobremesa que mantuvieron en 2009, entre otros, el excomisario José Manuel Villarejo, Baltasar Garzón y la ministra de Justicia Dolores Delgado, entonces fiscal de la Audiencia Nacional. En esta ocasión, el corte se corresponde al momento en que el comisario jubilado cuenta cómo y por qué montó un prostíbulo y Delgado responde con un "éxito garantizado".

En el audio, filtrado por el digital Moncloa.com que está desgranando la conversación de la comida en el restaurante Rianxo en 2009, Villarejo se refiere al prostíbulo como "agencia de modelos" y cuenta que a través de ella obtuvo información. Montó el negocio, dice, para llevarse al huerto "a todo el mundo". Es ahí cuando interviene Delgado para decir: "éxito garantizado".

"Gente dura, correosa de los consejos de administración le ponías una chorbita, se la tiraba y decía 'eres un tío guapo y ¡pom!, muerto'. La gente es más simple, no he visto gente más tonta. Les contaban las cosas para que las chicas se sintieran cautivadas. 'Dios, la que he liado esta mañana'. Me hice de oro. Era la información vaginal, que yo decía".

Así explicaba Villarejo a los presentes su método, que dio "buena información en su día al gremio" y que "funcionaba como un tiro". Según cuenta, para sacar la información las mujeres del local les embaucaban con frases como "'Ay, mi vida, qué interesante, yo es me aburro mucho', se hacía la tonta y no veas la ruina que les buscamos".

Delgado, además de apuntar el triunfo que implica el plan del excomisario, señala que "es mucho más fácil que un hombre babee que un tía babee".

Este extracto es el último publicado que compromete a la ministra, que cuenta con el apoyo del Gobierno. Antes de éste, ese medio digital publicó otros cortes en los que Delgado describía a Fernando Grande Marlaska como "maricón" y reconocía que había presenciado encuentros de jueces y fiscales con menores en un viaje a Cartagena de Indias. | Delgado también cancela hoy parte su de agenda por una "reorganización".

El grueso de la oposición ya ha pedido su dimisión pero Delgado aseguró ayer, respaldada por el Ejecutivo, que no está dispuesta a aceptar chantajes.

Delgado negó haberse visto con Villarejo en su etapa como fiscal de la Audiencia Nacional, pero ella misma matizó sus palabras en dos ocasiones: primero para decir que había coincidido con el excomisario "siempre con otras personas" y después para concretar tres reuniones informales, una de ellas sería la comida en la que se producen estas conversaciones y que se celebraba para homenajear al comisario jubilado por una medalla recién concedida.