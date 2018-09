Celia Villalobos es sorprendida comprando ropa online durante una sesión del Congreso

La diputada del PP Celia Villalobos ha sido sorprendida este miércoles comprando ropa online con su tablet en su escaño del Congreso durante la sesión de control al Gobierno. Ya en 2015 la dirigente 'popular', entonces vicepresidenta de la Cámara Baja, fue 'pillada' in fraganti jugando al Candy Crush en el transcurso de otra sesión parlamentaria.

Ha sido laSexta quien ha obtenido fotos de la sesión de hoy en las que se aprecia a Villalobos ojeando catálogos de tiendas de ropa online como Zara. Preguntada por ello en el programa de la citada cadena Más Vale Tarde, Villalobos ha contestado: "Yo he hecho lo que me ha dado la gana. ¿Me van ustedes a perseguir hasta que me muera?".

Celia Villalobos lo ha vuelto a hacer. De pasar los Plenos jugando al Candy Crush a pasarlos comprando ropa online. Igual se aburre porque lleva demasiado tiempo en el Congreso. Concretamente, desde 1989. ???? pic.twitter.com/W6UMJHNdxF — PODEMOS (@ahorapodemos) 26 de septiembre de 2018

La diputada del PP ha sido protagonista también durante la jornada por haber reprendido desde su escaño a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, cuando ésta ocupaba la tribuna para responder a la oposición.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha tenido que apercibir a Villalobos por increpar a Delgado. La llamada de atención se ha producido después de que Villalobos, a voces desde su escaño, recriminara a Delgado que ya había hablado bastante.

Según ha explicado después a los medios la propia exvicepresidenta del Congreso, en lugar de escuchar a la 'popular' María Jesús Bonilla, que era quien le estaba interpelando, Delgado se había dedicado a charlar con la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra.

Por eso, ha dicho, quiso recriminar a la ministra su "grosero" comportamiento durante la segunda intervención de su compañera de filas y miembro de la dirección del Grupo Popular. "Ni la ha mirado, no le ha prestado un segundo de atención", ha denunciado.