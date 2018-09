JxCat y ERC pactan que los diputados suspendidos designen a alguien que haga sus funciones

JxCat y ERC acuerdan llevar al pleno que los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo "designen" a una persona que asuma sus funciones en el hemiciclo, han informado fuentes parlamentarias.

Ese es uno de los puntos que llevarán a la Comisión del Estatuto de los Diputados para que ésta lo eleve al pleno y se vote: es un texto con el que ambos grupos entienden que se atienen a la legalidad y que además respetan las mayorías parlamentarias.

El primer punto propone explícitamente que el pleno vote si se suspende a los diputados afectados, como dicta el auto del Supremo, y las mismas fuentes afirman que la mayoría independentista lo tumbará en el pleno y entonces votará a favor de la designación de sustitutos.

En concreto, el texto establece, en el primer punto, "acordar, si procede, por mayoría absoluta de los miembros del pleno del Parlament, la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de los diputados Carles Puigdemnt, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Sànchez", un punto que JxCat y ERC rechazarán en el plenario.

Con esta fórmula, se daría respuesta desde el Parlament a lo que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, definió como "no aceptar" la resolución del juez Pablo Llarena: no se desacata, pero se pone de manifiesto que el Parlament no quiere a estos diputados suspendidos.

El segundo punto, que los independentistas de JxCat y ERC votarán a favor en el pleno, pide "acordar, si procede, que mientras dure la situación jurídica actual y no se resuelvan los recursos presentados por sus defensas, los derechos parlamentarios (de los mismos diputados) podrán ser ejercidos por el miembro de su grupo parlamentario que los interesados designen".

El auto de Llarena exponía que la Mesa del Parlament debe adoptar las medidas precisas para que esta suspensión se haga efectiva y dejaba la posibilidad de que los procesados suspendidos pudieran ser sustituidos temporalmente por otros integrantes de sus candidaturas.

Tras ese auto, JxCat y ERC hicieron público su desacuerdo sobre cómo aplicar esa sustitución hasta el punto que el presidente del Parlament, Roger Torrent, acabó suspendiendo el último pleno del curso político: los republicanos apostaban por una vía similar a la del dictamen que hoy han hecho público y JxCat quería mantener al margen al expresidente, Carles Puigdemont.

El caso de Puigdemont

Finalmente, JxCat y ERC han decidido incluir el caso diferencial de Puigdemont en el preludio de la propuesta de dictamen -que no se vota-, en el capítulo 'Consideraciones jurídicas y políticas', en el que se recuerda que la resolución del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, del 12 de julio de 2018, "declaró inadmisible el cargo de rebelión que el Supremo le imputa".

"En el caso de Puigdmeont, se da la circunstancia añadida que se encuentra en libertad. No concurre por tanto otro de los requisitos para la suspensión", expone el texto redactado por los independentistas, que entienden que no basta solo con decretar la prisión provisional para aplicarle la suspensión, sino que el investigado entre en prisión.

Así, la situación en el pleno no variará para los grupos -el diputado designado votará en nombre del suspendido, manteniendo el grupo la mayoría que obtuvo en las urnas- pero los derechos de los diputados pasan a una suerte de representante en el hemiciclo, alguien de su propio grupo.

A lo que no hace referencia el documento es a los salarios, que los diputados suspendidos no cobran desde que el Parlament recibió el auto de Llarena, aunque se entiende que todos los derechos que ahora traspasan a un compañero de grupo se recuperarán en caso de que su situación judicial cambie.

Enmiendas pactadas

El documento es una propuesta de dictamen que las relatoras Marta Madrenas de JxCat y Mònica Palacín de ERC presentarán en la comisión del Estatuto de los diputados prevista para el viernes a las 11:30 horas.

Previamente, esta misma tarde -aseguran otras fuentes-, se remitirá a los grupos el documento para que puedan presentar enmiendas y, el mismo viernes, puedan introducirlas en la comisión y votarlas.

Otras fuentes parlamentarias han explicado que el pacto entre ambos grupos incluye que no presentarán ninguna enmienda al documento que no sea fruto del acuerdo entre los dos.

La voluntad es poder celebrar un pleno antes del previsto para el 2 de octubre, el Debate de Política General, en el que se votan propuestas de resolución para las que el asunto de las suspensiones debe estar resuelto.

Así, podría celebrarse un pleno con un único punto del día en el que se abordara este documento, y ese plenario podría ser convocado por Torrent el mismo 2 de octubre antes de comenzar el Debate de Política General.