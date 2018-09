Pablo Iglesias exige que la ministra Delgado deje la política por ser 'amiga' de Villarejo

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este martes a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que se aleje de la "vida política" porque no puede ser miembro del Gobierno alguien "que mantenga amistad" con un "tipejo" como el excomisario de Policía José Manuel Villarejo.

"No es aceptable en este país que haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo", ha sentenciado Iglesias en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, al ser preguntado sobre si la ministra debe dimitir por las grabaciones que se están publicando con conversaciones que mantuvo con el excomisario en 2009.

"Creo que estoy siendo cristalino"

El líder 'morado', que ha reconocido que la situación que se ha generado con esta polémica -en plenas negociaciones con el Gobierno sobre los Presupuestos-, es "incómoda", pero ha reafirmado que "hay que alejar de la vida política a cualquiera que mantenga amistad con los representantes de las cloacas".

"Creo que estoy siendo cristalino", ha manifestado, tras señalar que "todo lo que representa el mundo Villajero es suciedad y basura" y que, por ello, "cualquier político que se mezcle con eso debería alejarse de una función pública, que debe ser noble".

"Alguien que se reúne de manera afable con una persona de las cloacas de Interior debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que permitió la moción de censura", ha enfatizado el líder morado.

Asimismo, Iglesias ha señalado que en esta ocasión no ha tenido la oportunidad de hablar en privado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladarle esta petición, como si hizo cuando solicitó la dimisión de la ya exministra de Sanidad Carmen Montón, tras conocerse que había plagiado parte de su trabajo de fin de máster. "No he tenido ocasión de verle porque está fuera, pero ya lo estoy diciendo", ha señalado.

La reacción de Iglesias supone un avance en la reacción de Podemos ante los audios. Esta mañana, Pablo Echenique apostaba en RNE por la prudencia y prefería esperar a las explicaciones antes de valorar la situación. Sin embargo, el secretario general del partido ha dado un paso más al pedir la salida de Delgado, que por el momento no piensa en dimitir.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha asegurado que no ve "procedentes" las palabras de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, sobre el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Yo ni en público ni en privado utilizo algunas expresiones", ha añadido.

Las nuevas grabaciones publicadas este martes muestran a la ministra de Justicia en un encuentro informal en 2009 con el excomisario José Manuel Villarejo, con el que departe de manera familiar. En la filtración se llega a escuchar cómo Delgado, entonces fiscal de la Audiencia Nacional, se refiere a Grande-Marlaska, entonces magistrado de la Audiencia Nacional y actual ministro de Interior y compañero de gabinete de Delgado, como "maricón".

Tras el Pleno del Debate del estado de la Ciudad, Causapié, ante los medios de comunicación, ha asegurado que ese término se produjo "en una conversación privada y personal" por lo que entiende que es Delgado quien debe "explicar el contexto".

El portavoz del PP en el Consistorio, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este martes en el pleno a la portavoz socialista que condenara las palabras de la ministra de Delgado, a quien ha definido como "una ministra homófoba que insulta por diversidad sexual".