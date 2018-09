Los audios de Delgado con Villarejo cercan a la ministra y ponen al Gobierno en un nuevo aprieto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló este lunes con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a cuenta de unos audios publicados que evidencian charlas con el excomisario José Villarejo y que comprometen a la política, que ha pedido ir al Congreso de los Diputados para explicar unos hechos que ha ido reconociendo según se han ido publicando informaciones.

Tras la conversación de anoche entre ministra y presidente, que le habría dado su respaldo, fuentes de Moncloa se limitaron a subrayar lo "clara y contundente" que fue Delgado en su comunicado, en el que avisaba de que no se dejará chantajear por Villarejo y mostraba su voluntad de comparecer en la Cámara Baja para dar todas las explicaciones sobre este asunto. Sin embargo, la situación en complicada.

La ministra admitió ayer que a lo largo de sus 25 años como fiscal de la Audiencia Nacional "tiene recuerdo de haber coincidido con Villarejo en tres ocasiones junto con otros mandos policiales y cargos judiciales y fiscales", un matiz que desmiente su primera negación sobre los encuentros con el excomisario.

Los audios publicados por Moncloa.com cercan a la ministra de Justicia; el tono y las conversaciones parecen de total confianza.

Llama a Marlaska "maricón" y reconoce que prefiere trabajar con hombres que con mujeres

Las grabaciones que cercan a Delgado y por las que el PP ya ha pedido la dimisión ("mintió, no puede seguir un minuto más" dijo ayer García Egea) se corresponden a una comida en el restaurante Rianxo en 2009 en la que Delgado departía con, entre otros, Villarejo y Baltasar Garzón. En ese ambiente distendido en el que se celebrara una medalla a Villarejo, se escucha a la ahora ministra y entonces fiscal de la Audiencia Nacional, decir "es un maricón" durante una conversación sobre la homosexualidad de Fernando Grande Marlaska, actual ministro de Interior y entonces juez de la Audiencia. Además de su comentario, Delgado ríe los comentarios homófobos de quienes le acompañan en la mesa.

Sobre sus preferencias con el género opuesto, tras mostrar Villarejo las suyas y reconocer que las mujeres le gustan como "muñecas hinchables", Delgado también se posiciona: "A mí me pasa lo mismo, a mí los tíos me gustan igual. Tontitos, nada", asegura y describe a quien parece ser un nuevo compañero. "Ha venido un tío a la Audiencia monísimo, para qué lo vamos a negar, parece George Clooney, pero le pasa lo mismo, es una nenaza".

En otro momento de la conversación, Delgado deja claro que prefiere trabajar con hombres: "Yo te voy a decir una cosa. A mí que me den un tribunal de hombres, de tías no quiero. Y no me llevo mal con las tías, pero de tíos... que sé perfectamente por dónde van. Y cada gesto, cada cosa... por dónde va la historia", dice sobre su ambiente laboral preferido.

Este mismo lunes, el departamento dirigido por Delgado atribuía a la "estrategia procesal" consistente en "atacar al Estado" de Villarejo la filtración de unas conversaciones que mantuvo durante un encuentro con él junto al exjuez Baltasar Garzón y otros mandos policiales. "El comisario José Manuel Villarejo se encuentra en prisión provisional como presunto autor de delitos muy graves. Su estrategia procesal es atacar al Estado y sus instituciones. Primero cargó contra la Jefatura del Estado con grabaciones relacionadas con el rey emérito. Ahora ataca al Ejecutivo en la persona de la ministra de Justicia", afirmó el departamento que dirige Delgado.