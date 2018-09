Miles de personas se reúnen frente a la sede de la Conselleria de Economía en el primer aniversario del asedio del 20S

Miles de personas, incluido el presidente de la Generalitat, se han reunido este jueves por la tarde ante la Conselleria de Economía de la Generalitat, convocados por la ANC y Òmnium por el aniversario de la protesta que impulsaron ambas entidades el 20 de septiembre de 2017 frente al Departamento mientras la Guardia Civil lo registraba.

En aquella ocasión el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el entonces presidente de la ANC, Jordi Sànchez, participaron en la concentración, por lo que se les abrió una investigación por presunto delito de rebelión y sedición que les llevó a la cárcel.

Las entidades han convocado la protesta para las 19:30 y miles de personas han ocupado la confluencia de las calles Gran Via y Rambla Cataluña de Barcelona al grito de 'Libertad presos políticos' e 'Independencia'.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha criticado el proceso judicial contra el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el expresidente de la ANC y ahora líder de JxCat, Jordi Sànchez: "Es una farsa judicial". Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas al llegar a la concentración. También ha afirmado que existe por parte del Estado una "causa general contra el independentismo", lo que, a su juicio, imposibilita que los presos soberanistas tengan un juicio justo.

Desde prisión, Cuixart y Sànchez han pedido a la ciudadanía explicar que no cometieron ningún delito llamando a la movilización el 20 de septiembre de 2017, porque "no hubo violencia". Lo han dicho a través de una carta remitida desde la cárcel de Lledoners, en la que llevan reclusos once meses por aquellos hechos, y que se ha leído durante el acto de reivindicación.

La carta, que han leído ante los asistentes la cocinera Ada Parellada y el exdiputado de la CUP David Fernàndez, afirma: "Sabéis que nuestra prisión es injusta como injusto es nuestro juicio. Ayudadnos a explicar en todos lados y a tanta gente como seáis capaces que no hay delito; entre otras cosas, porque todo el mundo sabe que no hubo violencia".

Cuixart, desde prisión: "Hicimos lo que debíamos y lo volveríamos a hacer tantas veces como haga falta"

Cuixart también ha defendido su actuación y la Sànchez en la protesta ciudadana durante el registro de la sede de la Conselleria de Economía: "Hicimos lo que debíamos y lo volveríamos a hacer tantas veces como haga falta". "Manifestarse pacíficamente no puede ser nunca un delito. Aquello también sirvió para poder denunciar que en el Estado español y en pleno siglo XXI se coarta la libertad de expresión de la ciudadanía, así como el ejercicio de derechos fundamentales", ha dicho en una entrevista de eldiario.es.

Cree que será juzgado por "manifestarse cívica y pacíficamente, y por llamar a la participación popular", y cree que el hecho de que se subiera con Sànchez a un coche de la Guardia Civil -desde el que llamó a desconvocar la protesta- ha sido el pretexto para abrirle una causa judicial. Además, está orgulloso del papel de la ciudadanía durante 1-O porque fue un "ejercicio de desobediencia civil sin precedentes en la historia reciente del Estado", y ha críticado la falta de acuerdo entre los partidos independentistas a lo largo y después del proceso.

"Que en el seno del soberanismo se discuta por cuestiones a menudo muy insignificantes causa desasosiego entre la población y también a mí mismo. Tenemos que mejorar en sentido de Estado, empatía, generosidad y amplitud de miras", ha reflexionado