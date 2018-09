Chantaje de un edil del PP a la alcaldesa de Torrelodones: "Queremos tu silla"

El concejal del PP de Torrelodones Ángel Viñas intentó que el partido que gobierna en esta localidad madrileña, Vecinos por Torrelodones, no se presentara a las elecciones municipales de 2019 a cambio de no tramitar una denuncia contra el Gobierno local.

En una conversación difundida hoy por la Cadena Ser entre Viñas y la regidora, Elena Biurrun, el edil reconoce que el Ejecutivo local no se ha llevado ni un euro de las obras. "No podría decir lo mismo si hubiesen intervenido algunas personas de mi partido", considera.

"No tiene ningún sentido que yo siga adelante; si os vais a presentar, nosotros seguimos con nuestra guerra", advierte el concejal popular, a quien, en las grabaciones confirmadas por fuentes municipales, se le escucha decir a Biurrun: "Lo que queremos es la silla en la que estás sentada".

En el encuentro también está presente el expresidente del PP en el municipio Jorge García, y amenazan a la alcaldesa con elevar un escrito ante el Tribunal de Cuentas por las obras del paso subterráneo de la autovía de A Coruña (A6). El supuesto escrito apunta a que el Ayuntamiento de Torrelodones pagó más cantidad por esta obra que permitió unir las diferentes zonas de la localidad.

"El daño político ya no tiene ningún sentido si no os presentáis. El daño personal no deseo hacerlo. Si os vais a presentar, nosotros seguimos con nuestra guerra y venía aquí para conocerlo. ¿Os vais o no os vais a presentar?. Si no os vais a presentar yo lo paro", esgrime el edil. Las obras a las que se refiere el concejal del PP comenzaron su tramitación en 2015 y se inauguraron el 27 de agosto de 2016 con un coste previsto de 5,2 millones de euros.

Viñas ha reconocido a la Ser que se produjo ese encuentro a título personal pero ha negado que hubiera coacción o chantaje y que "simplemente" se ofreció a mediar con el partido para que se detenga el citado escrito. El PP de Madrid ha abierto un expediente informativo contra el concejal.

En declaraciones a los medios en los pasillos de la Asamblea de Madrid, el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Alfonso Serrano, que es diputado regional, ha informado sobre la apertura de este expediente. "Es el procedimiento a seguir, escuchar lo que tiene que decir", ha sostenido. Ha dicho, no obstante, que en el PP de Madrid reprueban las palabras del concejal, quien ha asegurado que ha actuado "a título plenamente individual, sin conocimiento de la sede local ni de la dirección autonómica del partido". Serrano ha asegurado que el PP de Torrelodones ya estaba "ultimando la denuncia" y la va a presentar "en próximas fechas" ante el Tribunal de Cuentas.

El escrito apunta que el Ayuntamiento de Torrelodones pagó más cantidad por las obras del paso subterráneo de la autovía de A Coruña (A6) que permitió unir las diferentes zonas de la localidad, en concreto 400.000 euros de más, lo que supondría una desviación del 7 % del presupuesto. Preguntado sobre si el concejal de Torrelodones debería dimitir, ha respondido que el acta es personal, pero espera que "reflexione y actúe en consecuencia".

El equipo de Gobierno de Vecinos por Torrelodones ha adelantado que estudia presentar una demanda contra Viñas, al que acusa de perpetrar un "intento de chantaje" para evitar que se presente a las próximas elecciones municipales. "La construcción del paso inferior bajo la A6 ha sido una obra de grandes dimensiones e imprescindible para la vida de la población", defiende Vecinos por Torrelodones en un comunicado.

Además, sostiene que el coste de esta intervención ha sido sufragado por los promotores urbanísticos del Área Homogénea Sur (AHS) y Los Llanos, y las obras no han supuesto coste alguno para el Consistorio, por lo que la denuncia ante el Tribunal de Cuentas con la que amenazó el Partido Popular carece, a su juicio, de fundamento.