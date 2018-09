Sánchez da permiso para que su tesis doctoral se pueda consultar en Internet a partir de este viernes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado permiso para que a partir de este viernes se pueda consultar íntegramente desde Internet el contenido de su tesis doctoral para terminar con las dudas que existen sobre su autoría y las acusaciones de plagio.

Así lo ha avanzado, según recoge Europa Press, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en los pasillos del Congreso, donde ha descartado que sea necesario que Sánchez dé explicaciones por este tema en la Cámara Baja; y así lo ha confirmado poco después el propio Sánchez en las redes sociales.

En un comunicado publicado en Facebook, Sánchez ha hecho públicas, además, algunas reflexiones propias acerca de la polémica de estos días: "Hice la tesis, cumplí con todos los pasos marcados por la ley, la defendí ante un tribunal, publiqué las aportaciones de la investigación en revistas académicas y en un libro generalista. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuál es el problema? Hablemos claro: el problema es que quienes gobernaban hace cien días no han asumido que hoy son oposición".

"Primero, se desliza que no hice la tesis. Luego que, si se ha hecho, por qué no se publica, cuando la realidad es que lleva años publicada en diferentes trabajos y que es de acceso público en su totalidad, conforme a la ley, para todo aquel que quiera verlo en la UCJC. Posteriormente, se afirma sin pruebas y sin pudor que es un plagio para acabar diciendo que fue escrita por un tercero", continúa el comunicado.

"Por mucho que traten de desprestigiarme, me siento orgulloso de mi tesis universitaria. No ensuciarán lo que tanto esfuerzo me costó"

"Por mucho que traten de desprestigiarme, me siento orgulloso de mi tesis universitaria. No ensuciarán lo que tanto esfuerzo me costó. Siempre estaré agradecido a la Universidad Camilo José Cela por haberme dado la oportunidad de ser docente", zanja la nota emitida por el presidente.

Sánchez había anunciado a primera hora de esta mañana acciones legales si no se rectificaban las informaciones aparecidas este jueves en ABC en las que se le acusa de plagio en su tesis, bajo lupa desde que Albert Rivera recuperara en el Congreso de los Diputados unas dudas que vienen de lejos.

Albert Rivera pidió a Sánchez que hiciera pública la tesis. En realidad, el trabajo de doctorado del presidente sólo se ha podido consultar hasya ahora en papel. Aunque hay copia digital -en un principio se apuntó a que no estaba digitalizada- Sánchez no autorizó el acceso virtual respaldado por el Real Decreto 1393/2007. El único rastro del trabajo que aparece en la Base de Datos de Tesis Doctorales (TESEO) del Ministerio de Educación es una breve ficha sobre el contenido y el autor. Al archivo digital completo solo tiene acceso quien obtenga autorización expresa del presidente.

La tesis ahora mismo está accesible únicamente en el campus de la Universidad Camilo José Cela, que ahora está analizando "la situación". A las afueras de Madrid, en Villanueva de la Cañada, se encuentra el único tomo de 324 páginas que alberga la tesis de Sánchez, pública pero no publicada. Puede consultarse y ojearse pero no puede ser fotocopiada ni reproducida en fotografías, según las condiciones establecidas como derechos de autor.

Ocaña niega haber escrito la tesis de Pedro Sánchez: solo colaboró en algunos capítulos del libro publicado posteriormente

Fueron unas supuestas declaraciones de Miguel Sebastián en un foro privado las que desataron las dudas sobre el doctorado cum laude de Sánchez. El exministro de Industria habría apuntado a que la práctica totalidad del trabajo de Sánchez se lo hicieron en el departamento de Industria, aunque él mismo desmintió las declaraciones.

Tras la tesis, Sánchez publicó el libro La nueva diplomacia económica española con la colaboración del economista Carlos Ocaña. Es precisamente ese nombre al que se apuntaban algunos medios como posible protagonista de los rumores de Miguel Sebastián.

Sin embargo, el propio Ocaña ha salido al paso y en un comunicado a la agencia Efe ha desmentido que él hiciera la tesis de Sánchez: "Posteriormente a dicha tesis colaboré en la publicación del libro", en el que asegura que ayudó en la redacción de partes de algunos capítulos. Por eso su firma aparece junto a la de Sánchez: "Está basado en la tesis del presidente del Gobierno y yo me limité a escribir partes de algunos capítulos". Ocaña también ha asegurado que es "absolutamente falso" que recibiera remuneración por esa colaboración.

Con la tesis en el centro de todas las miradas y las acusaciones de plagio sobre la mesa, el presidente ha sido requerido para dar explicaciones. El propio Rivera ha pedido su comparecencia "urgente" en el Congreso y Pablo Iglesias, que hasta ahora se había mantenido cauto, le ha aconsejado que haga accesible su tesis para no dar a Casado excusas para no enseñar sus trabajos de máster.

Incluso desde el PP, partido que guardo la máxima cautela desde que saltara la polémica de Carmen Montón para evitar las comparaciones inevitables con el caso de Casado, ha pedido hoy a Sánchez transparencia. Teodoro García Egea, secretario general del PP, ha instado a Sánchez a que siga los pasos del líder popular: "Que se encierre con periodistas y lo explique" y ha anunciado que su partido apoya la petición de comparecencia de Ciudadanos.