Torrent llama al independentismo a "no alimentar actitudes efectistas pero no efectivas"

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha llamado a los partidos independentistas a "no alimentar actitudes efectistas pero no efectivas, y que los próximos pasos que se den sean legítimos y efectivos".

Ha advertido de que el independentismo tiene que pensar en la parte de Catalunya que no comparte su objetivo: "Los no partidarios de la independencia, tienen que tener claro que el status quo será legítima si no es impuesto".

Torrent ha concretado que a través de la vía política hay que alcanzar un acuerdo respetado por todos, que a juicio del presidente de la cámara es celebrar un referéndum y ha pedido ponerse a trabajar para ello: "Hay que darlo todo para pasar del referéndum imposible al referéndum inevitable".

Cree que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, tiene la obligación de hacer una oferta política a Catalunya y someterla a votación junto con la opción que exigen los independentistas: "Votar la república catalana".

Torrent asegura que su apuesta por el diálogo sigue intacta después de que ERC rechazara apoyar una moción en el Congreso pactada entre el PSOE y el PDeCAT para que Gobierno y Generalitat dialogaran dentro del marco jurídico vigente, que el PDeCAT acabó retirando.

Pero también advierte al presidente del Ejecutivo central de que el diálogo "no es franco y no se puede hablar de diálogo con presos políticos" en las cárceles, ha dicho en un desayuno-coloquio organizado por el Fórum Europa.

Además, le ha advertido de que una sentencia condenatoria contra los dirigentes políticos investigados por el proceso independentista haría irreversible la ruptura entre la ciudadanía y las instituciones.

El presidente de la Cámara se ha conjurado para que las elecciones municipales y europeas de 2019 sean una muestra de que el anhelo "mayoritario de este país", en referencia a la independencia.

Pese a ello, considera que la gente quiere escuchar programas políticas y proyectos que hagan referencia a sus ciudades y a sus barrios, pero "hay una correlación de proyectos" entre estos y el nacional.

Ha defendido que se presenten diversas formaciones independentistas a esos comicios por separado: "Se trata de que un independentista tenga todo el abanico ante él. Que nadie que aspire a la independencia quede excluido".