Montón dimite como ministra de Sanidad acorralada por la polémica de su máster en la URJC

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha presentado este martes su dimisión acorralada por las irregularidades de su Máster en Estudios Interdisciplinares de Género en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Montón lo ha anunciado en una comparecencia convocada con carácter urgente en la sede del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social. Minutos después se ha dado a conocer que su sustituta en la cartera será María Luisa Carcedo.

"Le he comunicado al presidente Sánchez mi dimisión", ha dicho Montón tras subrayar que toma esta decisión para que el escándalo no influya en la labor de Gobierno. La ya exministra también ha defendido que ha dado "explicaciones desde el primer minuto" y que ha sido "transparente y honesta". "No he cometido ninguna irregularidad, tengo la conciencia muy tranquila", ha añadido antes de explicar que decidió cursar dicho máster "para mejorar mis conocimientos y mejorar en mi labor parlamentaria de entonces".

Esta dimisión llega pocas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya apoyado públicamente a Montón asegurando que "Montón está haciendo un gran trabajo y lo va a seguir haciendo". Las palabras de Sánchez llegaban pese a que las presiones dentro del PSOE para que dejara caer a la titular de Sanidad eran insostenibles.

Tras la renuncia, Sánchez ha expresado vía Twitter su agradecimiento a Montón: "En 100 días al frente de Sanidad has recuperado la sanidad universal en nuestro país, has trabajado sin descanso para devolver y ampliar derechos. Gracias, Carmen Montón, por tu compromiso con la igualdad y la justicia social. Tu decisión, valiente, te honra".

La puntilla a la trayectoria de la ministra la daba laSexta cuando informaba esta tarde de que el Trabajo Fin de Máster (TFM) que Montón presentó en la universidad contiene textos idénticos a los de otros autores en 19 de las 52 páginas. Según esta información, los textos incluidos en el TFM estarían mal referenciados, mal citados y no aparecerían a pie de página ni en la bibliografía los documentos que menciona.

También este martes eldiario.es ha publicado que las notas de la ministra fueron manipuladas meses después de terminar el máster. En julio de 2011, al acabar el curso, el expediente tenía una de las asignaturas calificada como un "no presentado". El 25 de noviembre de 2011, alguien entró en el sistema informático de la URJC y cambió ese "no presentado" por un "aprobado", pese a que las actas de ese curso ya estaban cerradas, según el medio.

La de Montón es la segunda dimisión en 100 días en el Gobierno de Sánchez tras la de Màxim Huerta

La polémica saltaba este lunes cuando el citado medio adelantaba que Montón, siendo diputada y portavoz de Igualdad en el PSOE, superó con una nota media de 8,43 este máster en la universidad pública madrileña en el curso 2010/2011, pese a que lo empezó cuando la mitad de las asignaturas ya habían finalizado.

También informaba de que Montón pagó la matrícula fuera de plazo, tres meses después, y que superó la mitad de las materias sin acudir a las clases y sin tratar con los profesores. La directora del máster era Laura Nuño, imputada en el caso Cifuentes y número dos del catedrático que dirigía el polémico instituto, Enrique Álvarez Conde, desde diciembre de 2017.

Ésta es la segunda dimisión en el Gobierno a los 100 días de haberse conformado. Màxim Huerta, exministro de Cultura, dejó el cargo a la semana de su nombramiento tras salir a la luz una condena por defraudar a Hacienda.

Ha sido un orgullo participar en el gobierno del cambio de Pedro Sánchez pic.twitter.com/uwzs9qjAHF — Carmen Montón (@CarmenMonton) 11 de septiembre de 2018