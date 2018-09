Borrell preferiría que los políticos presos del 'procés' estuvieran en libertad condicional

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, afirmó este martes que "personalmente" preferiría que los políticos independentistas encarcelados estuvieran en "libertad condicional", ya que existen "otras maneras de asegurar que no huyen".

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en una entrevista en BBC recogida por Servimedia, en la que dejó claro que esa es una "opinión personal"y en la que preguntó al entrevistador visiblemente molesto que "¿ha oído usted hablar de la separación de poderes?", cuando se le preguntó los motivos por los que el Gobierno no los perdonaba.

"En España rige la separación de poderes", comentó, para, a continuación, aseverar que en España la justicia es "independientes" y que el proceso judicial a los independentistas lo lleva a cabo un juez, por lo que el "Gobierno no va a intervenir".

Borrell dejó claro que Cataluña está dividida, "no se puede hablar de algo homogéneo", y afirmó que en Cataluña no se puede autorizar un referéndum de independencia porque la Constitución no lo permite.

No obstante, explicó que el Tribunal Constitucional dictó una sentencia que abre la puerta a preguntar pero dentro de una "reforma constitucional". Esto le sirvió para preguntar al entrevistador que si "¿cree usted que España, un país que está entre las 20 democracias más plenas del mundo, tiene que respetar las sentencias del Constitucional?".