García Egea: "Sánchez planea convertir a España en un infierno fiscal"

Cuando le preguntas qué hace un ingeniero de telecomunicaciones de número dos del nuevo PP, con la que está cayendo, sonríe, hace un gesto de aceptación, y dice que además de su vocación de servicio público, Pablo Casado "apuesta por que la cuarta revolución industrial y la digitalización lleguen al PP de la mano de un teleco". Aunque como diputado de a pie apenas era conocido en los medios, se ha situado en primera línea en un tiempo récord, desde que asumió la jefatura de campaña de las primarias del nuevo líder de su partido, y se vislumbra como una de las estrellas ascendentes del partido. Teodoro García Egea, de 33 años, es nuevo en la poderosa Secretaría General de la calle Génova, pero no un novato en la cosa pública, y menos en la Carrera de San Jerónimo, donde lleva de diputado en el Congreso las últimas tres legislaturas. Su bautismo fue en Nuevas Generaciones, donde se convirtió en vicesecretario por la Región de Murcia, posteriormente pasó a ser concejal del Ayuntamiento de Cieza y de ahí dio el salto a Madrid. Tiene un discurso de centroderecha muy bien amueblado y defiende con pasión lo que han sido las señas de identidad de su partido. Dice que el PP está en una travesía de renovación, pero listo y engrasado para ganar las próximas elecciones, que Pedro Sánchez no está capacitado para gobernar y que su único objetivo es permanecer en el poder: "Sólo acierta cuando rectifica y es rehén de quienes le han llevado a Moncloa", sentencia.

¿Cómo le sienta el traje de secretario general del nuevo PP en un momento tan delicado?

Igual de bien, porque el partido y yo seguimos siendo los mismos. Se trata de que toda esa ilusión que se ha generado en el Congreso se canalice para ganar las elecciones autonómicas, municipales y generales. El secretario general no sólo tiene que hacer lo que tradicionalmente se ha hecho en el partido, sino también modernizar la estructura desde el primer afiliado hasta el último cargo, y en eso estamos.

Políticamente, ¿qué diferencia sustancial hay entre el PP de Mariano Rajoy y el de Pablo Casado?

Se ha producido una renovación tranquila en la cúpula del PP, pero todo lo que son cargos públicos, diputados, senadores... permanece inalterado, con una nueva ilusión. Ahora lo que queremos es mirar al futuro con unos ojos distintos, reconociendo bien nuestras raíces y defendiendo, sobre todo, nuestros principios y valores desde siempre.

Oiga, ¿Soraya Sáenz de Santamaría no tenía sitio en el nuevo PP y de ahí su marcha?

Se le ofreció estar tanto en la Junta Directiva como en el Comité Ejecutivo, pero la suya ha sido una decisión personal.

¿Qué dice cuando la oposición les acusa de haber girado a la extrema derecha?

El PP no es de izquierdas, y cada crítica desde la perspectiva de la izquierda radical para nosotros es un halago, porque no tenemos nada que ver con las políticas que propone Podemos, con quien se ha asociado el PSOE. En el PP queremos aglutinar a todo lo que esté en la derecha del PSOE, porque hay una inmensa mayoría de españoles que quieren elegir el colegio al que llevan a sus hijos o el médico al que van, tener menos impuestos, y que no les suban el diésel o les impongan decisiones a base de "decretazos". El PP cubre el espectro ideológico del centroderecha, y estamos centrados en lo que le preocupa a la gente.

¿Y qué responde cuando les dicen que ustedes van a tener una larguísima travesía del desierto en la oposición? ¿Es así o su salida de Moncloa es algo puntual?

Ahora lo que nos toca es realizar esa renovación tranquila y afrontar las citas electorales. El PP está en una travesía, pero no tiene por qué ser en el desierto electoral. El desierto que nos preocupa es el que puede dejar Sánchez en España, como ya dejó en su momento Zapatero, que la dejó convertida en un erial.

Vamos, que su objetivo no es gobernar a corto plazo...

Nuestro objetivo es gobernar, pero fichando a los mejores. Queremos gobernar en ayuntamientos, autonomías y a nivel nacional, para quitar del medio la amenaza que puede suponer el Gobierno de Sánchez. Pero no es una travesía en el desierto, sino un viaje apasionante para mejorar la vida de los españoles.

¿Su adversario es Pedro Sánchez o es Albert Rivera? Porque, según las encuestas, Ciudadanos se situaría delante de ustedes...

No hay nada peor para España que gobierne Pedro Sánchez, y nuestro adversario es quien peor le viene a España, y que además es rehén de quienes le han llevado a La Moncloa con solo 84 diputados. Nuestro adversario es quien no lucha contra el paro, favorece la desaceleración económica y propone subidas de impuestos. El 31 de agosto fue el día que más empleo se destruyó en toda la historia. Cuando llega el PSOE lo único que crece es la pobreza y la desigualdad. Hablan tanto de los pobres porque cuando ellos gobiernan se multiplica la pobreza.

¿Habrá Presupuestos? El Gobierno insiste en que si el Senado los veta utilizarán el decreto ley...

Vamos a utilizar toda nuestra fuerza parlamentaria para que el señor Sánchez, con esos 84 diputados, no silencie al Senado. Eso es simplemente doblar el pulso a la democracia y no lo vamos a tolerar. Su único objetivo es seguir perpetuándose en el poder, aunque eso signifique pisotear la democracia.

Por ahora no va a poner el impuesto a la banca, pero sigue apostando por una subida de impuestos...

Subir los impuestos siempre es malo, porque hace que España, en un mundo globalizado, no sea un territorio atractivo para las inversiones. Tenemos un sistema progresivo en las aportaciones de impuestos, y lo que hay que hacer es, en vez de subirlos, reestructurar, reorganizar y permitir que las empresas puedan tener menos trabas burocráticas y menos carga impositiva para venir a España. Nuestra opción es que se eliminen los impuestos de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio. Queremos que nuestro país tenga una economía atractiva, y Pedro Sánchez lo que plantea es hacer de España un infierno fiscal.

¿Quién dice la verdad, la ministra cuando afirma que el impuesto al diésel es un globo sonda, o el presidente cuando da por hecho que se va a poner?

Es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando gobierna la izquierda. Se supone que iban a ir contra las rentas altas, a gravar los grandes patrimonios, pero a esos no les supone mucho cambiar a un vehículo eléctrico; por contra, si ponen un impuesto al diésel, atacan a los trabajadores y a los autónomos.

¿Qué balance hace de estos 100 días de Gobierno de Sánchez?

Es imposible hacer un balance de nada. Sánchez sólo quiere ser presidente, no quiere gobernar. En estos 100 días hemos visto al presidente encantado de estar sentado en La Moncloa, pero aterrorizado cuando tiene que tomar una decisión, quizás porque no se siente capacitado. El Gobierno solamente está acertando cuando rectifica, y rectificar una vez puede ser de sabios, pero hacerlo tantas es de incompetentes.

¿Está diciendo que Pedro Sánchez es un incompetente?

Digo que Pedro Sánchez está demostrando no estar capacitado para ser presidente del Gobierno, y de ahí sus rectificaciones.

¿Y por dónde está la salida al tema de Cataluña, si Torra tampoco acepta la opción de un nuevo 'Estatut'?

Sánchez está llevando a cabo una política de apaciguamiento con sus socios. Pretende impedir que Torra se sienta incómodo y está consiguiendo que el resto de españoles se sientan incómodos y desamparados, con un presidente que no defiende los derechos de los catalanes y de los españoles. El precio que está pagando a los que le hicieron presidente es vergonzoso y los intereses se los estamos pagando los españoles.

Admita que el PSOE les apoyó en la aplicación del 155, y la gente no cambia en dos meses, ¿por qué debería aplicarse ahora ese polémico artículo si no hay nada nuevo?

Cuando Torra haga una declaración institucional, apruebe una resolución o rebase un milímetro la legalidad, como hizo en su momento, el 155 tiene que activarse inmediatamente. El presidente de la Generalitat puede dialogar cuando quiera, venir a explicar su proyecto a Madrid, tiene toda la legitimidad de defender las ideas que considere, pero no puede utilizar la puerta de atrás e incumplir la legalidad. Lo que sea Cataluña lo vamos a decidir entre todos, y eso es lo que le debería decir Sánchez a Torra.

¿El único referéndum que estarían dispuestos a aceptar es uno que se hiciera en toda España?

Nadie quiere una España sin Cataluña. Torra tendría que someter su plan al Congreso y al Senado. Yo no me opongo, si no se siente a gusto en España, a que Torra se vaya, pero Cataluña se queda, porque esa comunidad autónoma no es del señor Torra, aunque él se lo crea.

En resumen, que le parece bien que Ana Pastor le haya ofrecido que venga al Congreso, aunque el gesto se haya interpretado como un signo de la división interna del PP...

Si el señor Torra quiere explicar su proyecto, que venga al Congreso de los Diputados, como vendría cualquier otro presidente autonómico. Cualquier modificación en cualquier estatuto de autonomía debe ser explicada por los ponentes en la sede de la soberanía nacional, que es el Congreso y el Senado, en definitiva, las Cortes Generales.

Sea como fuere, la guerra de los lazos no ayuda a bajar la crispación, más bien lo contrario, ¿no?

Los políticos tenemos que pelear desde las instituciones para que la calle esté libre de elementos que nos dividan, porque la calle es de todos, y no un lugar donde se insulte a los jueces, al Estado de Derecho, y donde se diga que estamos en un país con presos políticos, lo cual es falso. Nosotros hemos presentado la ley de símbolos, entre otras cosas, para evitar que el presidente de la Generalitat vaya con un lazo amarillo a La Moncloa y el presidente del Gobierno le ría la gracia, y para evitar que se quiera insultar gravemente al resto del Estado de forma impune.

Ciudadanos ha roto con el PSOE de Andalucía, lo que augura unas nuevas elecciones, ¿ustedes tienen opciones de ganar o tiran la toalla?

Si Albert Rivera ha roto con el PSOE en Andalucía es porque ha gobernado con ellos, y son corresponsables de todo lo que ha ocurrido. El PP está listo y engrasado para ganar las elecciones andaluzas. Tenemos los mejores equipos, alcaldes en las capitales de provincia más importantes, y un proyecto para liberar a los andaluces del Gobierno socialista de los ERE, que lleva gobernando desde hace cuarenta años esa comunidad, y la ha mantenido como la más pobre de España.

¿Ustedes han pasado la página de la corrupción o esa sombra les sigue acompañando como una losa?

El PP se ha avergonzado y ha pedido perdón por esos comportamientos. No es que haya políticos corruptos, sino personas corruptas que se han aprovechado de la política, que es distinto. Nosotros miramos al futuro, y este tipo de comportamientos no los vamos a tolerar, como ya dejó claro Pablo Casado. Y tampoco toleraremos que se hagan denuncias falsas o que el PSOE pretenda hacernos las listas electorales. ¿Cómo se atreve Pedro Sánchez a señalarnos con el dedo cuando ha nombrado a un ministro imputado y nadie le ha exigido absolutamente nada? ¿O es que para ellos la corrupción propia no es corrupción?

¿El máster de Casado es una mochila de sospecha que les puede debilitar electoralmente?

Ese tema no ocupa ni un minuto en el día a día de la nueva dirección del PP. Ahora resulta que el debate de fondo se centra en si encuadernó o no los trabajos y si el tipo de letra era la adecuada...

Y la reacción del PSOE, ¿cree que será igual ahora con el máster de la ministra Carmen Montón?

El máster de Montón es un problema para el presidente del Gobierno y para el PSOE, que tiene una diferente vara de medir según de qué partido sea quien haya cursado el máster, y eso los ciudadanos no lo entienden. Habrá que preguntarle a Sánchez si para él son suficientes las explicaciones que ha dado su ministra. Nosotros somos coherentes y, por tanto, pedimos coherencia a los demás, cualidad que no tienen.

Tampoco el caso de los ERE, cuya sentencia está al salir, es un tema menor...

Es el mayor caso de corrupción de la historia de España. El PSOE planteó una moción de censura contra Rajoy, cuando ningún miembro de su Gobierno,ni siquiera había sido citado en un juzgado. Supongo que cuando salga la sentencia de los ERE, la señora Susana Díaz o el señor Pedro Sánchez se harán una moción de censura contra ellos mismos, ¿o no? Claro, que, si les preguntamos por la responsabilidad política, seguramente lo calificarán como secreto, para no dar explicaciones , como han hecho con el viaje de Pedro Sánchez con su mujer o con la destitución del coronel Corbí.

¿Descartan pactar electoralmente con Ciudadanos si llega el caso?

Si llegara el caso, pactaremos con quien asuma nuestro programa. No nos planteamos ningún socio preferente, porque nuestro gran pacto es con los españoles. Si finalmente hicieran falta alianzas, hablaremos con Cs o con partidos autonomistas que están en nuestra sintonía.

¿Cree que el tema del Valle de los Caídos es una cortina de humo para tapar la falta de acción política?

Claro que es una cortina de humo. Van a tener que seguir desenterrando mucho, incluso llegar hasta a los Reyes Católicos, para tapar todos los problemas que está creando Pedro Sánchez. Tienen que seguir utilizando cortinas de humo si quieren mantenerse en el poder.

¿Y en materia de inmigración, van a apoyar al Gobierno? Porque esa es una cuestión de Estado...

Para el PP la política de inmigración debe ser ordenada, ligada al mercado de trabajo y acorde con la legalidad. ¿Qué criterio ha seguido Sánchez para conceder un estatus especial al Aquarius y detener a los inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta y Melilla, acusándoles de organización criminal? Sus cambios de criterio animan a las mafias que trafican con personas, y ponen en riesgo la vida de la policía y guardia civil que protegen nuestras fronteras.

En resumen, que ustedes le van a negar a este Gobierno el pan y la sal.

No se trata de eso, pero con el PP que no cuente en su política de improvisación, y menos si se trata de tener contentos a los independentistas y a Podemos. Con esos socios jamás tendrá nuestra ayuda.