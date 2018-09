Torra prevé la apertura del Consell de la República antes del 1 de octubre

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha explicado este lunes que prevé inaugurar el Consell de la República que JxCat que quiere que lidere el expresidente Carles Puigdemont "antes del 1 de octubre".

"Tal y como estamos trabajando con el presidente Puigdemont, la intención es que sea antes del 1 de octubre. Por lo tanto, durante este mes de septiembre, esperamos tenerlo constituido", ha explicado en una entrevista de El Temps.

Torra ha subrayado que este órgano de nueva creación "lo tiene que presidir el presidente Puigdemont" por las acciones que ha iniciado o en las que se ha visto implicado que inciden en la internacionalización del proceso independentista.

Reconoce que intenta que su coordinación con Puigdemont sea "la máxima posible", ya que uno de los puntos del programa electoral de JxCat es volver a hacerlo presidente, por lo que mantiene una relación diaria fluida.

Con todo, advierte de que no cree que sea un presidente simbólico tras el que está Puigdemont: "Yo me he sentido el presidente de la Generalitat desde el primer momento en que llegué al cargo, con todas las consecuencias y todas las responsabilidades".

Además, de activar el Consell de la República, también prevé activar el Fòrum Cívic y Social al que hizo referencia en su conferencia del 4 de septiembre "a lo largo del mes de octubre", como una herramienta con la que poder debatir aspectos del futuro de Catalunya con la ciudadanía.

"No hablamos propiamente de un proceso constituyente, pero sí de un debate que está imaginando la república que viene y el país que soñamos", ha dicho, y ha subrayado que el objetivo de esta misma legislatura es la constitución de un Estado independiente en forma de república.

Ha concretado que por el momento solo han abordado la creación de este órgano con ERC y que más allá de tratarlo con otros partidos quieren interpelar a la ciudadanía: "Nosotros nos dirigimos a toda la ciudadanía, a los millones de catalanes que salen el 11 de septiembre".

"Hay una mayoría clarísima centrada en el país que está en la vía de hacer efectiva la república"

Sobre su defensa de que en Cataluña hay una mayoría social en favor de la independencia -las formaciones independentistas obtuvieron una mayoría parlamentaria en las elecciones del 21 de diciembre, pero no en votos- ha insistido en que en estos momentos en Cataluña "hay un proyecto político central en el país que es el independentismo".

"Hay una mayoría clarísima centrada en el país que está en la vía de hacer efectiva la república", ha sostenido, y ha añadido que siempre hay que sumar más gente al proyecto.

Entre las asignaturas pendientes que tiene el Ejecutivo de Torra está la aprobación de unos presupuestos durante este otoño, y ha dicho ver factible acordarlos con los comuns porque ya pactaron con ellos leyes sociales suspendidas y el Govern quiere poner "el acento en un paquete de medidas sociales", aunque todavía no los están negociando.