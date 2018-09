Carmen Montón defiende su título en la URJC: "Tengo materiales que acreditan mi honestidad"

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha negado irregularidades en el máster en Estudios Interdisciplinares de Género que cursó en el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC): "Seguí en todo momento las indicaciones que se dieron desde el centro", ha declarado este lunes.

Según ha explicado ante los medios para rebatir las informaciones de eldiario.es que cuestionan la forma en la que habría conseguido el título, el máster está registrado e inscrito en el registro nacional de títulos: "Fue hace ocho años, me supone un gran esfuerzo recordar y recuperar toda la información" pero ha dicho que conserva lo necesario para acreditar su título: "Ya me preguntaron en las cortes valencianas", cuando era consellera de Sanidad.

Según la ministra, "no hay ninguna convalidación, no es posible, no lo solicité en ningún momento", ha señalado en contra de lo que señala el diario online.

También ha matizado Montón la fecha de desarrollo del curso. Según ha explicado, ha pedido a la universidad una corrección al aparecer 2012 con fecha de finalización: "Se cursó entre 2010 y 2011".

"Lo cursé a distancia y no obstante acudí a todas las clases a las que pude asistir", ha dicho antes de desmentir que empezara el curso con algunas asignaturas ya finalizadas. Fue admitida al máster, ha dicho, el 30 de septiembre, "el mismo mes en el que se inicia el máster" y ha mostrado un email que acredita este punto.

Sobre la asistencia a las clases, la ministra ha explicado que el máster podía hacerse a distancia pero que desde enero sí "acudió de forma más regular a las clases" porque disponía de más tiempo. "Yo sí hice este máster y tengo materiales que acreditan mi honestidad".

En cuanto al Trabajo del Fin de Máster (TFM) Montón ha asegurado que se puede acceder a su trabajo y que conserva "el ordenador en el que lo hice". En este mismo sentido, sobre la entrega de trabajos Montón ha dicho que entregó tanto en persona como telemáticamente.

"Tengo el título, tengo las notas, tengo el TFM y más de 30 correos que demuestran que cursé el máster entre 2010 y 2011. No he solicitado ninguna convalidación. Cursé el máster para formarme y hacer mejor mi labor en como portavoz de Igualdad. No lo necesité para trabajar, no lo necesito para trabajar. Lo hice en un momento en el que me supuso un esfuerzo, por mi trabajo y porque tuve una hija. No todos somos iguales", ha dicho al zanjar sus explicaciones.