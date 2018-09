Casado dice que "se empiezan a dar las circunstancias" para aplicar el 155 de nuevo en Cataluña

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este sábado que "se empiezan a dar las circunstancias" para que se aplique de nuevo el artículo 155 en Cataluña con el objetivo de restaurar la legalidad, y ha señalado que es momento de que los constitucionalistas vuelvan a hacer política de verdad para conseguir que la mayoría social empiece a ser una mayoría política a pleno rendimiento, ha explicado.

"Hay una agenda reactiva por detrás de los pasos que va dando la minoría secesionista y eso hay que cambiarlo ya. A mi juicio empiezan a darse objetivamente las circunstancias para aplicar el precepto constitucional que restaure la legalidad en Cataluña", ha dicho en su discurso en la primera reunión del curso de la Junta Directiva Nacional del PP, que ha tenido lugar en Barcelona en vísperas de la Diada, que se celebra el 11 de septiembre.

También ha dicho que no se puede seguir avanzando en la "oferta de mutación constitucional encubierta como la que el PSOE sigue empeñando a hacer llegar a los separatistas", es por ello que considera que hay que desarticular una amenaza real a la libertad y que solo el PP dispone de los instrumentos jurídicos y políticos necesarios para hacerlo, en sus palabras.

"Solo el PP con su mayoría absoluta en el Senado es la fuerza que garantiza el 155 con la extensión y la duración que considere nuestro propio partido", ha explicado Casado.

Según fuentes de la dirección del partido, el PP asumirá el coste en solitario para aplicar de nuevo el 155, y estarán atentos a lo que suceda esta semana en Cataluña, en referencia también a la consulta de autogobierno que ha propuesto el PSOE porque, a su juicio, están haciendo como si gobernaran, "porque el PSOE no hace nada".

Propuesta para Cataluña

Casado ha explicado que la propuesta del PP para Cataluña debe ser recuperar la convivencia alrededor de las leyes y la Constitución, y asegura que es su partido quien debe hacerlo y que no se van a mover de su posición.

"No podemos subestimar el grado de fanatismo de nuestros adversarios, su decisión de llevar hasta el límite su deseo de destruir la convivencia. No podemos permitirnos que en un supuesto diálogo se establezca una equivalencia moral entre las partes porque nunca la ha habido ni la va a haber", ha señalado.

De este modo, el líder del PP ha considerado que el consenso entre partidos no puede condicionar el consenso entre españoles, y ha indicado que el consenso político es siempre más fácil y efectivo si va precedido por un liderazgo social.

Según Casado, la "fractura social que existe en Cataluña" ha sido creada únicamente por los independentistas, y ha asegurado que los constitucionalistas mantienen la fuerza moral y que deben reivindicarla.

Asimismo, ha sostenido que el verdadero problema lo tienen los independentistas porque "son una minoría violenta y contraria al Estado de derecho", y que los partidarios a la unidad de España no tienen por qué cambiar, porque son mejores y tienen la mayoría democrática, según ha explicado.

"No debemos hacer frente solo a un proyecto de fractura en España, también hacer frente a un proyecto de disolución de España. El primero lo patrocina el nacionalismo, el segundo, lo patrocina la izquierda radical con el PSOE liderando", ha aseverado.

No aceptará "una relación confenderal ni bilateral" con Cataluña

Según Casado, el autogobierno ya es completo en Cataluña, y ha acusado al Ejecutivo central de complicar más el conflicto político.

"No se trata de conceder más autogobierno a nadie, llevamos 40 años autogobernándonos: autogobierno no es sinónimo de autonomismo ni de nacionalismo. No hay autogobierno de Cataluña y de España, sino de los catalanes y los españoles", ha dicho en su discurso en la primera reunión de la Junta Directiva Nacional que el PP ha celebrado este sábado en Barcelona.

Ha afirmado que "el socialismo promete una transición imposible destinada a que toda España acabe asumiendo los postulados nacionalistas y acabe por someterse a su voluntad", y ha avisado al Gobierno de que no puede pactar con los independentistas como si fueran los legítimos representantes de toda la sociedad catalana, en sus palabras.