La infanta Cristina recupera 322.000 euros de la fianza del caso Nóos

La infanta Cristina ha recibido por parte del ministerio de Justicia los 322.000 euros de fianza que adelantó para hacer frente a las responsabilidades civiles del caso Nóos tras ser declarada partícipe a título lucrativo por la Audiencia de Palma y el Tribunal Supremo.

Según han confirmado fuentes del TSJIB, la infanta ha podido recuperar dicha cantidad de dinero al haber ya una sentencia dictada por el Tribunal Supremo.

Multa de 265.000 euros

El abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, ya aseguró en febrero de 2017 que la sentencia del caso Nóos le iba a salir a devolver: "Las cuentas son simples, la infanta ha sido condenada a una multa de 265.000 euros como responsable a título lucrativo por el caso Nóos, mientras que en 2014 ya aportó 587.413 euros que le reclamó la Fiscalía Anticorrupción. ¿El resultado? Le salen a devolver la friolera de 322.413 euros".

"La infanta ha sido absuelta con todos los pronunciamientos favorables, conforme a las tesis que hemos defendido. Sería un buen momento para que quienes han expresado un rechazo por la presunción de inocencia rectifiquen. La acusación de Manos Limpias no sólo ha sido rechazada, sino que se le han impuesto las costas", señaló Roca.

Finalmente, la infanta Cristina tomó la decisión "personal" de que sus abogados no recurriesen al Supremo la decisión de la Audiencia de Palma de haberla juzgado, y que finalmente la absolvió de dos delitos fiscales por el caso Nóos. "No hay recurso, no hay necesidad", dijo el propio Roca.