Puigdemont dice que avisó a Junqueras de que se iría de España para eludir la Justicia

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este miércoles que avisó al entonces vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras, de sus planes de viajar a Bélgica para eludir la Justicia española.

"La respuesta es sencilla, no es cierto", ha zanjado en una rueda de prensa en Bruselas, al ser preguntado por si podía confirmar lo publicado en varios medios respecto a que Junqueras no supo hasta después de su huida que Puigdemont se había ido.

"No es cierto tampoco, a pesar de que también se ha publicado en cierta prensa catalana, que yo no haya escrito ninguna carta al vicepresidente Junqueras. Más claro no lo puedo decir", ha remachado.