Sánchez apuesta por un referéndum sobre el autogobierno para un nuevo Estatut catalán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido este lunes que el objetivo del Gobierno con Cataluña es materializar el diálogo para buscar una solución política al conflicto que pasa por convocar un referéndum "por el fortalecimiento del autogobierno" mediante un nuevo Estatut.

En una entrevista en Cadena Ser, Sánchez ha iniciado este lunes el curso político asegurando que "el hecho final" del diálogo abierto con Quim Torra es "una votación por el autogobierno, no por la autodeterminación".

En este sentido, el presidente del Gobierno ha animado a Torra a iniciar un diálogo con la "otra parte" de Cataluña para recuperar la convivencia. "Autogobierno, Constitución Europa", ha marcado Sánchez como el camino a seguir, negando que la independencia sea el primer problema del pueblo catalán.

Sobre una nueva aplicación del artículo 155 sobre Cataluña, Sánchez han dicho que "es un instrumento perfectamente constitucional para reubicar a Cataluña en la legalidad" si fuera necesario. "El Gobierno de España actuará", ha dicho, desvinculando el apoyo de los independentistas en la moción de censura que le situó en Moncloa de la actuación del Ejecutivo.

A las peticiones de ERC para que el ministerio público cambie la calificación y no acuse de rebelión a los soberanistas presos, Sánchez ha recordado que la Fiscalía tiene autonomía para realizar su trabajo: lo importante para resolver la situación es aplicar "ley y diálogo", ha dicho.

Casado le pide que "ponga orden en Cataluña"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha respondido a las declaraciones de Sánchez y le ha pedido que "ponga orden en Cataluña" como respuesta a la posición desafiante de Torra de liberar cárceles, tesitura que desatacaría una posible sentencia condenatoria contra los dirigentes del procés.

En esa línea, el líder de los populares ha asegurado que es algo que "no sucede ni en Corea del Norte", al tiempo que ha lamentado que no haya "un freno" al secesionismo catalán y ha aclarado que "no se puede entender que alguien con competencias amenace con abrir las cárceles, es absurdo".

En consecuencia, Casado ha puesto a sus senadores a disposición del Gobierno con el fin de aprobar de nuevo la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución española.