Torrent pide a Sánchez un diálogo abierto "especialmente de derecho de autodeterminación"

El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un diálogo abierto, en el que se pueda hablar "especialmente de derecho de autodeterminación de Cataluña".

En una entrevista este domingo en ARA, Torrent ha advertido al PSOE que "debería de hacer una propuesta de futuro" y ha señalado que si no lo hacen entenderán que la dinámica de Sánchez es la misma que la del PP.

"Si el conflicto se quiere resolver políticamente hay que hablar, negociar, hacer propuestas. Si no, no se resolverá nunca. Esperamos una propuesta, si no la hay, entenderemos que la dinámica de Sánchez es la misma que la del PP", ha concretado Torrent.

Sin embargo, el presidente del Parlament ha insistido en que ERC "no ha renunciado nunca a nada" y ha destacado la importancia de ampliar la base yendo a las fronteras electorales, en sus palabras, a espacios políticos que están en la periferia, que comparten la sensibilidad por la soberanía.

"Es absolutamente necesario que seamos capaces de ofrecer una agenda política con un horizonte de fondo a la ciudadanía, hacerlo de manera unitaria", ha explicado Torrent, quien ha añadido que no sirve de nada una política de gestos si no se sabe hacia dónde ir.

Ha subrayado la necesidad de "articular una solución entre todos, con unas mayorías muy amplias, del 70-80%" y ha recordado la suma de sensibilidades diferentes que salieron a la calle el 3 de octubre, cuando, según él, a la gente que fue a votar se sumaron quienes no querían renunciar a sus derechos y libertades fundamentales

"Ese 3 de octubre es el horizonte que desde el punto de vista de ampliar la base nos tememos que poner. Tenemos que hacer permanente el 3-O", ha concluido.

Polémica lazos amarillos

Para el presidente del Parlament "hay una intención evidente por parte de alguna formación de tensar la situación", en referencia a la retirada de lazos amarillos por parte de Cs, a lo que se ha referido como un comportamiento irresponsable y peligroso.

Torrent ha asegurado que "a veces se confunde la neutralidad política con ausencia de discurso" y ha defendido que cada institución tome decisiones en función de los consensos y mayorías que tenga.