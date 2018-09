Oltra dice que hay que dar 100 días de gracia al Gobierno pero espera "avances significativos pronto" en financiación

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, asegura que aún no se puede evaluar al Gobierno de Pedro Sánchez porque hay que "ver cómo progresa" y hay que concederle los 100 días de gracia, pero espera ver "avances significativos" y "pronto" en materia de financiación.

Así se ha pronunciado Oltra en una entrevista a Europa Press en la que ha admitido que tras la llegada del PSOE a Moncloa no esperaba que "a las primeras de cambio dijera que no se iba a abordar esta legislatura" la reforma de la financiación autonómica, aunque "después lo han rectificado, que siempre está bien, rectificar es de sabios".

No obstante, ha advertido que "debe haber algo tangible y concreto y tiene que haberlo pronto" en financiación porque de lo contrario "no cumpliría con las expectativas" que suscitó el cambio de gobierno. "Los 100 días hay que dárselos a todo el mundo, pero ahora en septiembre hay que ver avances significativos en esta materia", ha incidido.

Ha recordado que la valenciana es una comunidad infrafinanciada que pese a tener una renta per cápita 11 puntos por debajo de la media paga y eso supone "una sangría" y está "desangrando" las cuentas de la región, "rompiendo la igualdad entre ciudadanos".

Por ello, considera que existe "un maltrato singular que reconoce todo el mundo, no hay ninguna que esté tan maltratada, luego la reparación tiene que ser singular".

La Comunitat necesita dinero "contante y sonante"

Esa reparación singular no se ha dado, según Oltra, en el acuerdo entre el presidente Ximo Puig y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que llevó a votar sí al objetivo de déficit. "En un principio el anuncio levantaba unas expectativas que luego no se correspondían con la realidad, en dinero contante y sonante aquí no llega ni un euro que no llegue a otras comunidades", ha afirmado la vicepresidenta.

Ha explicado al respecto que el anticipo del IVA es común a todas las comunidades y la valenciana no tiene "ningún trato singular", la deuda de la Marina es "un avance, pero insuficiente" y el aumento del techo de déficit "permite endeudarnos más pero no que venga más dinero". El endeudamiento, a su juicio, "en principio no es malo" si es para pagar política social o generar oportunidades, con lo que "no hay que demonizarlo si no es deuda para corromperse, que es lo que hacía el PP, o para grandes eventos que solo sirven a cuatro".

No obstante, ha advertido que la Comunitat "es la más endeudada de España" y que se le permita endeudarse más "provoca a medio plazo hacer más grave la enfermedad" cuando lo que se necesita es que llegue "dinero que suene en la bolsa". "Se necesita un paquete de inversiones, una regularización del paquete de deuda que tiene esta comunidad debido a la infrafinanciación", ha insistido.

Así, ha insistido en que ese acuerdo es para Compromís "muy insuficiente" porque, además, este es un momento en que "los pasos que tiene que dar el Gobierno de España tienen que ser más decididos, más concretos, más tangibles hacia la reparación singular del maltrato singular".

"Nos cambian la financiación por préstamos, como si a una persona en vez de darle una nómina le dieran un préstamo y le dijeran que lo tiene que devolver, eso es el FLA, y además con intereses", ha señalado Oltra.

La exhumación de Franco, "buena medida para cerrar heridas"

Por otra parte, preguntada respecto a una de las últimas decisiones del Ejecutivo de Sánchez, la de la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, Oltra considera que es un gesto "importante y es de salud democrática" porque "un dictador no pinta nada en un lugar privilegiado y de culto".

"Un dictador que ha causado tantísimo daño y que es responsable de uno de los genocidios más horrorosos de Europa del siglo XX no pinta nada teniendo una tumba que le honra y donde la gente puede ir a honrarle; es una ofensa, una infamia para las víctimas, para la democracia, es una vergüenza", ha apuntado.

"¿Alguien se imagina en Alemania una tumba de Hitler donde la gente pueda ir a peregrinar y a honrar, a honrar qué, los asesinatos, el genocidio, el holocausto?", se ha preguntado, para cuestionar "cómo es posible que todavía eso exista en España". Por ello, considera que sacar los restos del dictador "es una buena medida para cerrar heridas, que ya era hora de que se cerraran".

Preguntada por el hecho de que PP y Ciudadanos no vayan a apoyar el decreto para la exhumación, ha indicado que "cada uno se sitúa donde se sitúa en política y en estos temas es importante situarse al lado de la democracia". A su juicio, "es lamentable que dos partidos presuntamente democráticos se sitúen al lado de un genocida y no al lado de la reparación democrática, resulta desolador".