El Ayuntamiento de Vic emite por megafonía cada día consignas independentistas

Para los habitantes de Vic casi se ha convertido en un rutina. En las últimas semanas su Ayuntamiento ha emitido casi diariamente por megafonía a las 20:00 horas consignas en favor de la independencia de Cataluña.

Conocida la localidad por su acervo independentista y su plaza principal por la colocación de más de 2.000 cruces amarillas en homenaje a los presos independentistas -embestidas en su momento por un conductor-, el emplazamiento muestra ahora esta estampa cotidiana.

"No normalicemos una situación de excepcionalidad y de urgencia nacional", "recordemos cada día que todavía hay presos políticos y exiliados" y "no nos desviamos de nuestro objetivo: la independencia de Cataluña", son las tres consignas que cada día emite la megafonía de la casa consistorial después de un sonoro tañido de campanas.

La idea la difundió la delegación de la ANC en la comarca de Osona, cuya capital es la propia ciudad. Según varios medios, la iniciativa la han impulsado conjuntamente el consistorio (presidido por el PDeCAT), la ANC, Òmnium Cultural y los CDR (Comités de Defensa de la República).

????????????

????No normalitzem una situació d'excepcionalitat i d'urgència nacional.

Recordem cada dia que encara hi ha presos polítics i exiliats.

No ens desviem del nostre objectiu, la independència de Catalunya.????



Cada dia a les 20h plaça de #Vic @ANC_Vic#FemLaRepúblicaCatalana ???? pic.twitter.com/uJ0cby3vQ1