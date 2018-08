Unas 80 personas con monos blancos y mascarillas limpian de lazos amarillos varias localidades catalanas

Unas 80 personas de los autodenominados Cuerpos de Brigadas de Limpieza (CBL) han recorrido esta madrugada varias localidades catalanas. Vestidos de blanco y tapándose el rostro con mascarillas ha retirado centenares de lazos amarillos en calles y plazas de varias poblaciones de la provincia de Girona.

Los integrantes de estas "brigadas de limpieza", como se autodenomina el grupo, se reunieron sobre las 23:00 horas en Cabrera de Mar (Barcelona) y desde allí salieron en una veintena de coches hacia las comarcas de Girona para arrancar simbología independentista de municipios "con un alto índice de plástico amarillo", como La Bisbal d'Empordà, informa EFE.

Los miembros de la brigada actuaron con la ayuda de grandes escaleras y vestidos con monos de papel de color blanco que les tapaban la cabeza y con mascarillas y gafas industriales que les cubrían el rostro.

Uno de los 'limpiadores': "Hay que retirar la basura contaminante y la propaganda secesionista que ilegalmente cuelgan consistorios e independentistas"

Uno de los organizadores del operativo explicó anoche, antes de empezar la operación, que su objetivo era "retirar la basura contaminante y la propaganda secesionista que ilegalmente cuelgan tanto consistorios como ciudadanos independentistas".

Este portavoz denunció que "mientras los independentistas tienen impunidad, son escoltados y les facilitan sus acciones con la inacción de Mossos y policías locales", los grupos que retiran lazos están "desprotegidos, perseguidos y tratados como delincuentes".

En varios vídeos colgados en Twitter se puede ver cómo el grupo retira lazos de plástico de lugares como la baranda del río Daró, en La Bisbal, donde varios vecinos les recriminaron la acción. Tras la Bisbal d'Empordà, su intención era dirigirse a otras localidades como La Pera, Platja d'Aro o Sant Feliu de Guíxols.

Las amenazas de los Mossos motivan la mayor «limpieza» de lazos en Cataluña

Los cuerpos de brigadas de limpieza (CBL) se dedican a altas horas de la noche a librar las calles de propaganda independentista, a pesar de sufrir de forma habitual insultos y agresiones pic.twitter.com/5dvXENytnr — INDEFENSO (@unodemadrid2) 29 de agosto de 2018

Esta respuesta popular llega en medio de clima de tensión que ha ido creciendo en los últimos meses. Los enfrentamientos entre los que colocan lazos amarillos pidiendo la libertad de los políticos independentistas encarcelados y aquellos que los retiran ha preocupado a Interior hasta el punto de querer tratar el tema en la Junta de Seguridad de Cataluña.

Desde el Govern, sin embargo, se habla de "casos anecdótidos" y han defendido a los Mossos d'Esquadra después de que varios agentes del cuerpo hayan identificado a personas que retiraban lazos amarillos de la vía pública. Unas indentificaciones éstas que han provocado que la Fiscalía Superior de Cataluña comience a investigar.

Rivera: "El Estado ni está ni se le espera. Nadie salvo personas particulares retira los lazos amarillos de los espacios públicos"

Continuando con las reacciones políticas, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, Rivera ha dicho en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press que el Estado "ni está ni se le espera" en Cataluña, y por ello nadie salvo personas particulares retira los lazos amarillos de los espacios públicos. Rivera considera que, hasta que no se quiten los lazos amarillos de los espacios públicos, "no se recuperará la convivencia en Cataluña" .

"No puedo compartir que me ocupes el espacio público porque es mío y es de todos los españoles. A mí ni se me ocurriría para imponer mis ideas llenar todas las plazas de símbolos de Ciudadanos", ha agregado el líder 'naranja'. Según ha asegurado, existe una sentencia de julio que dice que los ayuntamientos tienen que retirar las banderas separatistas.

Por su parte, la líder del partido 'naranja' en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado en Catalunya Ràdio que "retirar lazos amarillos no lo tendría que hacer la gente, lo tendría que hacer la administración", y ha criticado que haya habido fiestas mayores este verano llenas de esta simbología.