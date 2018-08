Puigdemont asegura que algunos partidos están "flirteando" con la violencia

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont dijo hoy que hay partidos que "están flirteando con la violencia" y quieren dar la imagen de "una confrontación social en Cataluña, "incluso usando hechos y fotografías falsas" de presuntos altercados en torno a los lazos amarillos en la vía pública.

Puigdemont, que se reunió hoy con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para tratar los temas de inicio del curso político en Waterloo (Bélgica), no concretó a qué partidos se refería, si bien dijo que en ningún caso conseguirán con sus "provocaciones" que la sociedad catalana "se desvíe" del diálogo pacífico.

El PSC afea la "romería a Waterloo"

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha afeado la "subordinación" del presidente catalán, Quim Torra, a Carles Puigdemont, como se evidencia a su juicio en su "romería" a Waterloo (Bélgica) o en que su Govern sea sólo "una comisión mixta JxCat-ERC pendiente de los deseos de Puigdemont".

En rueda de prensa en la sede del PSC, en la primera reunión de la ejecutiva socialista tras el parón veraniego, Illa ha criticado el viaje de Torra hoy a Bélgica. "Es una metáfora de la situación política en Cataluña. Torra empieza el curso político yendo a visitar a Puigdemont y poniéndose a sus órdenes (...) para recibir instrucciones", ha dicho Illa. "La romería de Torra a Waterloo es la prueba de la dependencia e inactividad del gobierno de Cataluña".

Después de que la semana pasada se cumplieran los 100 primeros días de Torra al frente del Palau de la Generalitat, Illa ha lamentado que "no preside un gobierno, sino una comisión mixta entre JxCat y ERC, dos partidos pendientes de los deseos del señor Puigdemont, pendiente a su turno de un juicio y una sentencia que paraliza la actividad política en Cataluña y en el Parlament".

Illa ha reprochado asimismo el "tono declarativo muy subido de tono con tintes provocadores" de Torra, en contraste con una "nula acción de gobierno" que únicamente está "subordinada" a Puigdemont y que "mantiene el estado de parálisis en Cataluña".

La defensa del juez Llarena

Por otro lado, Puigdemont ha asegurado que si el Gobierno de España finalmente paga la defensa jurídica de un ciudadano "particular" sentaría "un precedente gravísimo", en referencia al anuncio del Ejecutivo de que defenderá al juez del Tribunal Supremo que investiga el 'procés', Pablo Llarena, en relación con la demanda civil presentada en Bélgica por Puigdemont y los exconsejeros en ese país. En una primera decisión que me pareció correcta, el Gobierno español se inhibía, como no puede ser de otra manera, de comprometer recursos públicos en la defensa de un particular". Por último, Puigdemont ha afirmado que "hay cierta confusión sobre si (el Gobierno) ha contratado o no un despacho de abogados (en Bélgica) para defender a Llarena", tras la publicación de un comunicado de prensa por parte de Moncloa que, en su opinión, "no es claro".

Illa, preguntado sobre el comunicado de Moncloa en el que el Gobierno ha anunciado que ha puesto en marcha "todos los mecanismos necesarios" para defender la soberanía jurisdiccional española en la demanda presentada en Bélgica contra el juez Pablo Llarena. a informado que "el Gobierno dijo que defendería la jurisdicción española y estaría al lado de Llarena. Lo que valoramos positivamente, es un funcionario del Estado que necesita y tiene el apoyo del Estado". Además ha "denunciado" el "intento constante de desprestigiar la democracia española y el poder judicial por parte del independentismo y de Puigdemont, una persona que rehuyó de sus responsabilidades huyendo de Cataluña".