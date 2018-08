El PNV aboga por demoler el Valle de los Caídos

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha abogado por demoler el Valle de los Caídos y cree que el PP y Ciudadanos "compiten" por "captar los votos de quienes se sienten los herederos de la dictadura", al no respaldar el decreto ley del Gobierno de Pedro Sánchez para exhumar los restos del dictador Francisco Franco.

En una entrevista, Esteban ha rechazado que el mausoleo franquista pueda convertirse en "un Arlington" -cementerio estadounidense donde están enterrados veteranos de todas las guerras norteamericanas-. Además, ha asegurado que al PNV le da igual que se anulen los juicios del franquismo. "Para nosotros, una condena franquista, es una medalla", ha asegurado.

Sin embargo, sí le importa que en el Congreso de los Diputados se expongan todavía retratos franquistas "como si fuera una especie de continuación de las Cortes" del régimen de Franco.

El dirigente del PNV cree que la Cámara baja convalidará la exhumación de los restos del dictador y considera que la postura de los populares y de la formación naranja, que no respaldarán la iniciativa, se justifica en que "una parte importante de quienes apoyan a esos partidos se sienten herederos de las gentes que apoyaron la rebelión y la dictadura franquista". A su juicio, "no es comprensible" que "estén en esa tesitura formaciones democráticas en un país democrático", y considera que "habrá un intento de parar por todas las vías" la exhumación de los restos de Franco.

"Lo terrible es cómo entienden la historia algunos en el país, porque es como si aquí no hubiera pasado nada y como si lo 40 años de dictadura no son nada", ha añadido, para destacar que el Valle de los Caídos es "un mausoleo hecho a la mayor gloria del dictador con restos de personas, a cuyas las familias ni les preguntaron si les iban a llevar o no allí. Está hecho con trabajo forzado de prisioneros republicanos a la mayor gloria del dictador", ha lamentado.

Por ello, cree que "no tiene ningún sentido" ese monumento, como tampoco "que los cuadros de los presidentes de las Cortes franquistas estén colgados todavía en los pasillos del Congreso de los Diputados".

A su juicio, esto "es comprensible" para las personas que defienden "esa España universal y lineal", y que creen que "esto forma parte de la historia". "Sí que forma parte de la historia, pero lo que no puede ser es que se considere que el Congreso de los Diputados actual es una especie de continuación de las cortes franquistas y que aquello fue una especie de adaptación a los tiempos de una continuidad histórica", ha advertido.

Aitor Esteban ha rechazado categóricamente que la Cámara baja pueda "ser comparada a las cortes franquistas", y ha señalado que, si "presidentes y grandes hombres no han tenido mausoleos, un dictador todavía menos", en referencia a Franco.

El portavoz del Grupo Vasco ha manifestado que "es evidente que está desatada la competencia por el espacio de la derecha" entre el PP y Ciudadanos. "Con Cs se confirma, una vez más, que ni sí ni no, ni todo lo contrario. Cambian de opinión como 'la parrala'. Es lo habitual en Albert Rivera, pero yo creo que, si se ha tomado esta decisión, es porque aspiran a captar un voto que está ahí, de los que ideológicamente consideran sus antepasados, a quienes apoyaron la dictadura. Aspiran a obtener este voto y por eso toman estas decisiones", ha apuntado.

A su entender, "el gran problema del sistema de partidos políticos español es que no existe un partido de centro. Cuando se habla de un centro derecha, no es verdad. Son de derecha y más derecha. No hay un partido de centro, Ciudadanos no lo es, y la izquierda tampoco quiere ocupar ese lugar. Es uno de los grandes problemas para intentar llegar a acuerdos", ha apuntado.

Estado democrático

Esteban cree que, finalmente, se va a aprobar la exhumación de los restos de Franco y duda de que los nacionalistas catalanes no lo apoyen, "si no se cumplen otras condiciones". "Otra cosa es que puedan pedir paralelamente que se completen algunas cosas, pero no se entendería que nos desmarcáramos, que nos abstuviéramos aquellos partidos que siempre hemos tenido clara la defensa de un estado democrático", ha apuntado.

A su juicio, "se tenía que haber ido mucho más allá" cuando se aprobó la Ley de Memoria histórica durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Además, se ha referido la disposición que ha mostrado ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez a declarar la nulidad de los juicios del franquismo y ha apuntado que al PNV eso le "da igual". "Una condena franquista, para nosotros, es una medalla", ha asegurado.

El dirigente jeltzale ha recordado que el Ejecutivo de Zapatero "no hizo nada", ni siquiera con el Valle de los Caídos, por "temor". "Porque aquí no hubo una ruptura, hubo una transición. Aquí hubo gente que fueron jueces durante el franquismo y continúan durante toda la transición, con la Policía pasó lo mismo, con el Ejército pasó lo mismo, y fíjese ahora las voces que han salido defendiendo, yo diría que alabando, incluso, la dictadura. Todo tiene sus consecuencias", ha aseverado.

Aitor Esteban cree "muy grave" que militares en la reserva hayan firmado un escrito a favor de la figura del dictador Francisco Franco y ha destacado que esos episodios han existido "durante todas estas últimas décadas". "Y, al final, para que no se arme un lío, se ha tragado, pero no se puede ceder terreno en términos democráticos en estos asuntos", ha añadido.

Símbolos franquistas

Por ello, ha criticado que a algunos les parezca "convivencia que signos y símbolos franquistas, e incluso las alabanzas de una dictadura, formen parte de la historia al mismo nivel que una democracia y tengan que ser respetados".

Tras insistir en que los socialistas "pudieron hacer más cosas en su momento", ha admitido que la Ley de Memoria Histórica "dejó puertas abiertas" para que las instituciones tenían "voluntad", pudieran "tirar para adelante". En este sentido, ha alabado al Gobierno Vasco, que, a su juicio, ha sido "ejemplar" en materia de exhumaciones y ha sido "referente en todo el Estado".

El portavoz del PNV en el Congreso ha subrayado que todavía hay lugares con calles dedicadas a generales franquistas o placas de exaltación al franquismo que "la gente ve como algo natural porque es esa sociología de la derecha española de: 'bueno, fueron nuestros padres, no pasa nada, el orden y la Ley, la historia de España continua y pelillos a la mar'".

"Pues no, y menos con un monumento que yo creo que tampoco puede convertirse en un Arlington, como dice Arrimadas. Fue un edificio construido con trabajo forzado de prisioneros. Yo lo que haría es demolerlo, pero en un Arlington no se puede convertir nunca", ha reiterado.

En cuanto a la propuesta del Gobierno central para que el Valle de los Caídos se convierta en "un Auschwitz del franquismo", ha señalado que, "quizá" podría ser, "si alguien genera un proyecto que pudiera ser interesante". "Pero, sinceramente, a mí lo que me parece es que ese monumento sobra", ha concluido.