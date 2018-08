El PP lanza una ofensiva contra Sánchez por "engañar" con el decreto ley para exhumar a Franco

El PP ha tirado de hemeroteca para poner en evidencia el cambio de parecer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con respecto al uso del decreto ley, una fórmula que en teoría está reservada a situaciones de extrema urgencia y necesidad, y que se volverá a usar para iniciar el proceso legal para la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Después de asegurar que enviaría al Tribunal Constitucional la modificación de la Ley de la Memoria Histórica que supone el decreto ley que. presumiblemente, se aprobará en el viernes en consejo de ministros.

El PP, asegura que no se opondrá a la exhumación porque "no van a defender a un dictador" pero no están de acuerdo con la fórmula elegida y han iniciado una campaña en redes sociales para desacreditar esta decisión del Gobierno de Pedro Sánchez. "Que no te engañen" fue el lema que esta tarde empezó a usar el PP en su perfil oficial de Twitter para cargar contra el mecanismo que va a usar el Gobierno para llevar a término la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos.

El Gobierno de el diálogo, el consenso, la vida parlamentaria y la transparencia. Decían. #QueNoTeEngañen https://t.co/qMOUQHnVXs — Partido Popular ???????? (@PPopular) 22 de agosto de 2018

El PP piensa recurrir todos los decretos ley que ponga en marcha el Gobierno y que "no tengan carácter de urgencia", como considera que ocurre en la exhumación de Franco. En Génova creen que Sánchez ha utilizado ya varias veces esta vía porque "ni los socios" que le votaron para ser presidente en la moción de censura "creen en él".

Así, el partido que lidera Pablo Casado rescató esta tarde un mensaje en Twitter de Sánchez, que data del 4 de mayo de 2012. "¿Se cambia un país por decreto? ¿Sin el concurso de los actores que luego deben llevarlo a la práctica? ¿No es mejor acordar antes que imponer?", se preguntaba entonces Sánchez.

Los populares también se hacen eco de la información de 'El Confidencial' que alerta de que Sánchez ha utilizado en el arranque de su Gobierno más veces el "decretazo" de lo que lo hicieran Mariano Rajoy o José Luis Rodríguez Zapatero. "Que no te engañen", volvieron a repetir desde el PP.