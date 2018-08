De nuevo el 'Aquarius' a la espera de una decisión envuelto en agua y sal. Desde junio no volvía al Mediterráneo. Entonces, el recién estrenado Gobierno de Sánchez les ofrecía Valencia para atracar. Ahora, con 141 personas, de las que 73 son menores y 67 de éstos sin compañía adulta, están varados en un limbo de espeso azul entre Sicilia y Malta, a la espera de un nuevo desembarco. David Noguera es el presidente de Médicos Sin Fronteras (MSF) España, quien junto con SOS Mediterranée gestiona este buque se salvamento. Noguera habla para elEconomista.es y expresa sobre la última hora que "no tengo en este momento sensación de qué va a pasar. No sé si habrá solución mañana o pulularemos cinco o seis días más. Te mentiría si te digo lo contrario", mientras agrega que "somos conscientes de que esto va hacia un bloqueo total". Esta vez "el agua está más tranquila que en junio".

Este viernes 'Aquarius' llevaba a cabo dos operaciones de salvamento. La mayoría de los rescatados son somalíes que huyen de una guerra. Se encuentran a las órdenes del Gobierno que coordina las operaciones de rescate, Libia, que, en este caso, ha dicho no y con cuyos guardacostas han tenido problemas. "Perfecto porque no es un lugar seguro y tampoco iríamos, no es parte de la solución", señala, no en vano, Noguera. De igual forma cuentan con la negativa de Italia y del Ejecutivo maltés. Y la última hora es que España ha renunciado también. Por tanto la situación es de calma tensa y de obligada espera tejida con hilos de incertidumbre; y con "resignación", añade el presidente de MSF España.

Rechazo de España

En cuanto a la renuncia del Gobierno español, Noguera afirma para elEconomista.es que "no es un debate España puerto sí, España puerto no. La UE es incapaz de encontrar una solución a este problema. Una cosa es el debate de sus causas y consecuencias, que es durísimo, y otra el sacarlos del agua. En el segundo jamás nos sentaremos. Es de locos planteárselo. Pedimos seriedad tanto al Gobierno como a la Oposición. Al final 'Aquarius' es 'sólo' un buque de rescate, no contamos con camarotes. No podemos estar con ellos una semana, a menos que queremos tratarlos como mercancía Y siempre dentro de los marcos legales. En ningún caso nos salimos de ellos. Fuimos absueltos siempre de todos los juicios", al tiempo que sigue confiando, "vamos a ver si Francia. La otra alternativa es tener un barco con 141 personas con derecho a asilo reconocido, donde la UE es garante, pululando sin fecha " De hecho, el puerto francés de Sète se ha ofrecido para acogerlo. Si bien el Gobierno galo no se ha pronunciado hasta el momento.

Hernando y Libia

Tras el anuncio de no ofrecimiento desde España, Rafael Hernando, diputado del PP, proponía que se desplazasen a Libia, al tiempo que acusaba a Sánchez de "demagogia" y de provocar "un efecto llamada". A través de este periódico, Noguera le contesta, "yo creo directamente que la persona que tenga un mínimo de conocimiento de la situación de Libia no ofrecería eso.

Que a alguien de Somalia le dé miedo ir a Libia habla por sí mismo. Invito a Hernando a dialogar cuando él quiera". Además, aprovecha para valorar la reunión entre Merkel y Sánchez este fin de semana en Cádiz, "está muy bien que la gente se reúna, pero mejor aún que tomen decisiones. La UE es garante histórico de DDHH y qué mínimo garantizar la operación de rescate y que no haya que lamentar más muertes".

Y es que sólo en junio la mortalidad en el Mediterráneo fue de uno de cada siete personas. Hoy ya no hay ningún barco de ONG y los mercantes no rescatan, "quizás éstos no se puedan permitir orbitar sin puerto". Por todo ello, MSF se muestra crítica con las políticas migratorias de la Unión Europea. En consecuencia, "en 2016 rechazamos los fondos de Europa porque no estamos de acuerdo con su proceder en este ámbito. El coste de nuestra coherencia por se críticos fue de 165 millones".

Última hora dentro del 'Aquarius'

Según ha podido conocer de primera mano elEconomista.es los rescatados "tienen una mezcla de sensaciones. La estancia en Libia es dura y el paso de echarse al mar, aterrador". Las personas que los atienden enfatizan en cómo "les cambia la cara al recogerlos del agua". Ahora mismo, mientras se sienten respaldados y satisfechos de escapar de Libia, mastican el chicle de la duda y preguntan qué va a pasar. Dentro del 'Aquarius' tampoco tiene respuesta. Saben que el 'abrigo' de este buque es temporal. Lo siguiente será presentar su caso donde les toque. Al menos la mar los está tratando mejor que en junio, según cuentan fuentes directas a este medio.

Y en el horizonte, hay una ola, en forma de pregunta, que acompaña. ¿Y después, qué? "Pues después lo gestionamos. Habrá quien tenga derecho de asilo y habrá que respetárselo. Pero por lo menos no habrán muerto en el Mediterráneo. Es necesario preservar los derechos fundamentales. Más allá de los marcos legales hay un elemento de humanidad", zanja Noguera.