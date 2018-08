El PP ve una "traición" el traslado de presos al País Vasco y pide explicaciones al PSOE en el seno del Pacto Anti-ETA

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, considera que el "movimiento" de presos de ETA al País Vasco es una "traición" que forma parte del "peaje" que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está "pagando a sus socios" de PNV y Bildu por haberle aupado al Palacio de la Moncloa. Tras asegurar que "no se ha actuado de forma transparente con este tema", ha defendido la necesidad de que el Gobierno socialista ofrezca explicaciones en el seno del Pacto Antiterrorista.

En una entrevista concedida a Europa Press, García Egea ha señalado que cuando el PP estaba en el Gobierno convocó ese órgano para "tomar decisiones dentro del consenso". A su entender, ese pacto debería reunirse ahora a una semana del aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils y "con ese cambio en lo que parece ser la nueva política antiterrorista del Gobierno con el acercamiento de presos al País Vasco".

"Es más necesario que nunca que el señor Sánchez dé explicaciones en el seno de organismos que nos permitan a todos tomar decisiones de forma conjunta porque la política antiterrorista debe partir de un consenso claro entre todos y no ser parte del peaje que el presidente paga a sus socios", ha manifestado.

El "peaje" de Sánchez tiene un "coste moral" para todos

El 'número dos' del PP ha afirmado que este tipo de actos evidencian que Sánchez "va pagando semana a semana un peaje" y asumiendo un "coste por parte del Estado" que, en su opinión, van a pagar al final "todos los españoles". Ha dicho que ese coste en ocasiones es "moral" como refleja, a su juicio, el caso del eurodiputado Carlos Iturgaiz, al que "nadie" le ha pedido perdón después de que intentarán asesinarle.

"Por lo tanto, es una traición por parte del señor Sánchez el realizar este tipo de movimientos, este tipo de acercamientos de presos a las cárceles del País Vasco sin contar con las víctimas y sin contar con el resto de fuerzas políticas, porque creo que en aspectos tan sensibles como éste debemos ir todos a una. La política antiterrorista debe ser de unión y de consenso entre todos los partidos y no puede ser consecuencia del pago de un peaje para ser presidente del Gobierno", ha enfatizado.

Dicho esto, ha insistido en que hay que "sentarse en ese Pacto Antiterrorista" para que las formaciones políticas estén "todas a una, sea de donde sea la amenaza", de ETA o del terrorismo yihadista. "Creemos que es importante que la respuesta sea unitaria de todos los partidos y que toda esa política esté consensuada porque gracias a que nos hemos mantenido unidos, hoy ETA no existe, hoy ETA no es una amenaza para todos", ha aseverado.

Tener en cuenta la opinión de las víctimas

El secretario general del PP ha destacado además que en este asunto hay que tener "muy en cuenta la opinión de las víctimas". "Con que solo haya una persona que no sienta que el Gobierno le respalda como víctima del terrorismo, no habremos conseguido nuestro objetivo y habremos fracasado", ha advertido.

García Egea ha recalcado que el PP se opondrá "frontalmente a cualquier intento" de Pedro Sánchez de "actuar de forma unilateral en un tema tan importante" para "pagar un precio político a aquellos que le hicieron presidente". Y el Partido Popular, ha proseguido, "va a estar enfrente siempre que suponga un menoscabo a las víctimas del terrorismo, su memoria y su dignidad".

Sin embargo, sostiene que el Ejecutivo del PSOE "ni siquiera da la cara" ante decisiones como el acercamiento de presos. "No me opongo a que el Gobierno tome decisiones en el ámbito de la legalidad, a lo que me opongo y lo que el PP va a exigir al Gobierno es que lo haga con transparencia y que nos cuente la verdad sobre los compromisos que ha asumido con el PNV y con el resto de socios, como son Bildu y ERC", ha abundado.

García Egea ha afirmado que el PP tiende "la mano" al Gobierno para tener "una voz común" en política antiterrorista "siempre que se respete la memoria y la dignidad" de las víctimas. "Es cierto que este acercamiento de presos es legal, pero lo que queremos es que Sánchez tenga la valentía de decirle a la sociedad española si está dispuesto a seguir haciendo concesiones y a seguir acercando presos y a seguir siendo el rehén de los nacionalistas y de los independentistas, también en un tema tan importante como la política antiterrorista", ha concluido.