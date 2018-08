Casado, dispuesto a mostrar el portátil de sus trabajos

Pablo Casado está dispueto a mostrar ante la justicia el ordenador-portátil en el que redactó los cuatro trabajos que entregó con motivo del máster que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos, uno de los aspectos sobre los cuales la juez Carmen Rodríguez-Medel ha puesto más objeciones, instando al Tribunal Supremo la pericia de dicho ordenador.

Ayer, la vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González Vázquez, evitaba pronunciarse sobre la decisión que tomará el partido en caso de que su presidente, Pablo Casado, sea finalmente imputado por el Tribunal Supremo por el caso máster. "Veremos lo que dice el Tribunal Supremo y será ese el momento en el que el PP se tendrá que plantear si toma alguna medida o no", ha subrayado González en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE) en la que ha asegurado que existen "dudas sobre la contundencia judicial" de la causa.

La vicesecretaria popular defendió este miércoles que Casado "está diciendo la verdad" en relación a la obtención de su máster, ya que, según ha dicho, "a diferencia de otros casos que todos tienen en la mente", cuando surgieron las primeras noticias del líder popular, éste "tuvo la valentía de presentar toda la información de la que disponía".

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, advirtió ayer al presidente del PP, Pablo Casado, de que la investigación sobre su máster si quiere gobernar le "va a perseguir" durante el transcurso de toda su vida política. "Ahí tiene que desproveerse de su condición de aforado y someterse o refugiarse en su posición. He llegado a leer que esto ocurrió hace diez años y que habría prescrito. Eso no es una negación, de alguna forma estás reconociendo una irregularidad. Si quiere gobernar esto le va a perseguir", apuntilló el dirigente.

En este sentido, apuntó que hay gente a la que "se critica su capacidad por no tener un título", si bien matizó que existen personas relacionadas con la economía, la empresa, que "no estudiaron nada y han conseguido grandes cosas", por lo que considera que la lección debería ser para "los de los titulitos". En este punto cabe recordad que el exministro de Fomento José Blanco carecía de títulos universitario.

Ábalos matizó que si "algo bueno" tiene que salgan a la luz este tipo de situaciones, "es que en el futuro" se cuidarán "más de presumir" de lo que "no" se tiene, a lo que agregó que "no deja de ser una cuestión de presunción, procurando una imagen que no es cierta". De todos modos, señaló que también se trata de una cuestión que "tiene que ver con el personal de la Universidad y con el mercado de los másteres".

Una respuesta tardía

Superando los plazos y acabada la instrucción, la Universidad Rey Juan Carlos remitió ayer a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid 12 expedientes de alumnos de otros másteres diferentes con convalidaciones de créditos similares a Pablo Casado, y otras tres alumnas investigadas. Con ello, la universidad da respuesta a la providencia de la juez que reclamaba a la URJC, al menos, 10 ejemplos.