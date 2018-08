Sánchez sopesa anticipar las generales si el Supremo 'imputa' a Casado

Moncloa baraja adelanto electoral pese a que Pedro Sánchez lo negó el pasado viernes. Así lo han confirmado fuentes del partido en el Gobierno a eE. Los buenos datos del último CIS, concediéndole al PSOE el 29% de los votos y casi diez puntos de distancia con el PP, serían una razón de peso. Pero el factor determinante vendría de la mano de Pablo Casado y del hecho de que éste termine siendo investigado por el Tribunal Supremo a raíz del caso Máster. Casado acaba de ser proclamado presidente popular en unas reñidas primarias, donde todavía queda un sector, el de los sorayistas, esperando a limar cuentas con el nuevo jefe del PP si éste es imputado. Las complicaciones del caso podrían reabrir heridas entre facciones cuando aún no se habían cerrado las que dejó el disputado proceso de elección interna.

Mientras, Pedro Sánchez se limitó a pedir a Casado que dé explicaciones a los ciudadanos. "Ahí me quedo", sentenció el presidente. Desde el punto de vista de Moncloa, la conjunción de estas dos casuísticas, el CIS y una imputación en ciernes -que podría ser archivada por el TS-, propiciaría el mejor momento para volver a las urnas antes de diciembre de 2020. La cuestión es si este adelanto tendría lugar en octubre o más tarde, finales de este año o a comienzos del próximo, siempre en función de cuando puedan tener lugar las elecciones a la Junta de Andalucía.

El lunes, Pablo Casado, el líder del Partido Popular, descartó dimitir por la vuelta de tuerca que ha tomado el caso Máster, tras el fin de la instrucción y la exposición razonada de la juez. El PP tiene unas normas muy tasadas, y una serie de supuestos, y lo que le está ocurriendo a Casado "no cumple ninguna de ellas", dijo. Sin embargo, Carmen Rodríguez-Medel, conocida por su lucha contra la corrupción, en la actualidad en el juzgado de Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, encuentra indiciariamente que el número uno del PP pudo obtener dicho título siendo evaluado "sin actividad académica alguna", por lo que solicita al Supremo que continúe con la investigación sobre el máster en la Rey Juan Carlos. La magistrada concluye que el director del curso, Enrique Álvarez Conde, "regaló" el título a un grupo concreto de alumnos sin mérito académico, algunos de los cuales, tres de ellos han sido imputados. Una de esas personas ha reconocido que le regalaron el título, porque no hizo absolutamente nada aquel año.

"Colaboraré con lo que me pida la Justicia", dijo, aludiendo a la posibilidad de que el Tribunal reclame el ordenador que usó para el máster

Retrasando un vuelo para acudir a la toma de posesión de Iván Duque en la presidencia de Colombia, Pablo Casado comparecía ante los medios cerca de la una de la tarde y "daba la cara" para tranquilizar a los suyos y para recordar que cuando se sometió al proceso interno de las primarias, lo hacía porque sabía que no había cometido ninguna ilegalidad y podía concurrir con total transparencia. Casado recalcó el lunes llevar "cuatro meses de indefensión" desde que algunos medios se hicieron eco de unos estudios de doctorado, realizados en 2008, y cuyo título no tenía más mérito que el de ser supuestamente un enchufado de la Universidad Rey Juan Carlos, tanto que ni tuvo que asistir a clase, y además le convalidaron el 60% de los créditos, colegían entonces las críticas publicadas.

El líder del PP apeló a las nomenclaturas aclarando de nuevo que dicho título no es un doctorado, sino la primera parte de éste, es decir, el curso de acceso a la investigación que debe concluir con una tesis. Una fase que nunca llegó a alcanzar -ha repetido por activa y por pasiva-, por tanto, nunca obtuvo la acreditación de doctor y tampoco conserva título alguno que colgar sobre una pared.

"Hice lo que se me pidió", repitió en la abarrotada sala de prensa situada en la entreplanta de la madrileña calle Génova. Y ahora, continuó, "colaboraré con lo que me pida la Justicia", señaló ante la posibilidad de que ésta le reclame el ordenador en el que escribió cuatro trabajos para el máster.

Distinguió, no obstante, que "no se puede tratar de un regalo algo que sencillamente no se tiene". Porque era un curso que habilitaba para hacer una tesis, "y yo no tengo título ni tesis", declaró el jefe de filas del Partido Popular, quien podría comparecer voluntariamente ante el Supremo si decide asumir la investigación del máster.