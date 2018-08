Torra insinúa un adelanto electoral en Cataluña si no consigue aprobar los presupuestos de 2019

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha deslizado este viernes la posibilidad de un adelanto electoral si la aprobación de los presupuestos para 2019 se hace imposible para el Govern.

En una entrevista para la agencia ACN y preguntado sobre si se plantea no agotar el mandato si no se cierra un presupuesto, Torra ha respondido que "los gobiernos acostumbran a dimitir si sus presupuestos no son aprobados y me parece que esto es un mandato democrático de autoexigencia".

Aún así, se ha mostrado convencido de que la CUP, "socio preferente", ayudará a sacar adelante las cuentas para el próximo ejercicio. "Para nosotros nunca han formado parte del problema sino de la solución, como cualquier independentista. Negociaremos las cuentas con ellos y con el resto de grupos, pero siempre hemos dicho que este proyecto es de 70 diputados independentistas y nos gustaría que los presupuestos pudieran tirar hacia delante con la CUP2, ha insistido.

El president advierte a los catalanes de los "enormes sacrificios" que tendrán que afrontar para conseguir la independencia

En cuanto a la independencia, Torra ha anunciado que en septiembre dará una conferencia política en la que hablará a los catalanes "de los enormes sacrificios" que tendrán que asumirse. "Es un tema del que se ha hablado poco, todos somos conscientes desde ahora que si pretendemos llegar a la independencia, necesitaremos toda la fuerza y el coraje, y hacer mejor las cosas que en el octubre pasado", ha recalcado.

Pero Torra se muestra optimista. Por eso, al mensaje ha sumado que su "confianza en el pueblo catalán es absoluta. La república es irreversible. Si sabemos movernos de manera inteligente, podremos conseguirlo", ha añadido.