Casado pide a Sánchez que vuelva a la senda fiscal del PP y no suba impuestos

Pablo Casado pidió este jueves a Pedro Sánchez que recupere la senda fiscal propuesta por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y que no suba impuestos si quiere que continúe el crecimiento económico y crear empleo. Así se lo hizo saber el líder del Partido Popular al presidente del Gobierno en el primer encuentro protocolario mantenido entre ambos, en el palacio de La Moncloa, en una reunión que llegó durar casi tres horas.

Ya en rueda de prensa, Casado recalcó el hecho "inédito" que supone que el líder del partido más votado -el PP-, y que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, tenga que acudir a la residencia del presidente del Gobierno, que tan solo cuenta con 84 diputados y quien ni siquiera es diputado nacional.

Aunque su intención es la de mantener una oposición firme -dijo ante los medios-, el presidente del PP también adelantó en Moncloa una oposición responsable colaborando lealmente en "la garantía por la unidad, la defensa por las libertades y el respeto a la Constitución". En esa línea de lealtad, Pablo Casado subrayó su responsabilidad en materia económica en todo aquellos que refuerce la creación de empleo, así como en política internacional, lo relativo a las relaciones con la UE y los presupuestos comunitarios y, los compromisos con la ONU y la OTAN y los presupuestos en Defensa.

Mantuvo Casado frente Sánchez las exigencias del Partido Popular, en la fortaleza frente el independentismo y la defensa de la ley. Así mismo, reconoció que en la conversación entre ambos se abordó la actuación reprobable contra el juez Llarena. El líder del PP pidió a Pedro Sánchez que no haga cesiones a los soberanistas y que por supuesto evite que se reproduzcan estructura de estado en Cataluña o se celebren consultadas pactadas. Casado dio cuenta al jefe del Ejecutivo de la reforma del Código Penal registrada por el PP.

"No vamos a permitir el acercamiento de presos a las cárceles del País Vasco", relató Pablo Casado que le indicó al jefe del Ejecutivo. "Nuestra posición -puntualizó- será frontal contra los terroristas", y por eso propondrá otra ley para atajar este asunto.

Además, el líder de la oposición admitió que le había explicado a Sánchez por qué no ha apoyado el techo de gasto. "Una expansión en el gasto -justificó el presidente del PP- no va a repercutir en más empleo. Por eso le hemos pedido que baje impuestos. Le hemos dicho -continuó- que no había necesidad de negociar con Bruselas, y le hemos solicitado la unidad de mercado y el impulso a la nueva economía. España puede ser una referencia", manifestó Casado.

Anticipándose a otros escenarios, el sucesor de Rajoy advirtió a Pedro Sánchez de una nueva subida de tipos, por lo que hay que tomar "medidas que beneficie que nuestra economía sea competitiva y por tanto tiene que bajar el déficit, dijo.

Migración, seguridad en nuestras fronteras, dotación de medios, la aplicación de la Ley de Seguridad, y, por otro lado, protección y ayuda en los países de origen, serán fundamentales en la política migratoria, insistiendo de nuevo en la necesidad de que Europa apoye un nuevo 'plan Marshall", defendió Casado.