La Guardia Civil entrega al juez del 'caso máster' la vida laboral de Casado

El Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha remitido a la juez titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid la vida laboral y las relaciones políticas del presidente del PP, Pablo Casado, y de algunas de sus compañeras del máster de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (TSJM).

Así, en un escrito se remite, aparte de la de Casado, la documentación de la hija de la exasesora de la Consejería de Educación María Mateo Feito y Alida Mas Taberner que era subsecretaria de la Consellería de Educación de la Generalitat durante la etapa de Francisco Camps y María Dolores Cancio Álvarez, que colaboró en varias publicaciones junto al catedrático Enrique Álvarez Conde así como de la alumna Susana de Valentín Grau.

Y es que la jueza ordenó oficio a la Guardia Civil para que, antes del 6 de agosto, aportase la relación de personas a las que se convalidaron créditos en la edición del máster, para informar de la actividad laboral que desempeñaban durante el curso académico 2008-2009.

También requirió que se detallase la relación directa o indirecta, a través de familiares, para comprobar si "tenían cargo público y especial vinculación con partidos políticos" o con la propia universidad.

También hoy, la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Alicia López de los Mozos ha declarado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que no recuerda ningún detalle del máster de Derecho Autonómico que realizó en el curso 2008-2009 el presidente del PP, Pablo Casado, ni si éste acudió o no a las clases.

Así lo ha asegurado la docente, que calificó uno de los trabajos del líder del PP de este máster y que está investigada en el caso, durante su declaración sobre la pieza separada que instruye la magistrada Carmen Rodríguez Medel centrada en los estudios de Casado, según han explicado fuentes jurídicas.

La docente ha asegurado que no le consta si el máster era presencial y tampoco recuerda si en estos estudios había que presentar un Trabajo de Fin de Máster o no. Tampoco tiene recuerdos sobre el sistema de evaluación del citado máster y los trabajos requeridos.

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha remitido un informe en el que indica que el máster que cursó Casado se regulaba por un Real Decreto en el que no era necesario presentar un TFM.

López de los Mozos también ha dicho que no recuerda haber visto expedientes de convalidación de los alumnos que cursaron este máster, uno de los aspectos en los que indaga la magistrada, y tampoco reconoce la firma del presidente que figura en la subcomisión de convalidaciones cuando la juez le ha mostrado documentos.

A su vez, la docente ha detallado que no tiene ningún correo electrónico del máster de Derecho Autonómico de 2008-2009, porque borró todos los mensajes de ese periodo al actualizar su bandeja de email. Se le ha preguntado sobre si recordaba si el presidente del PP acudió o no a estas clases, a lo cual ha respondido que "no recuerda que asistiera ni que dejara de asistir".

El Tribunal Supremo remitió a finales de julio a la juez Carmen Rodríguez-Medel la documentación que acredita que Pablo Casado está aforado. Esta respuesta viene después de que la magistrada solicitara información ante el propio Congreso de los Diputados en aras a confirmar la condición de aforado ante el Supremo para, en su caso, remitir una posible investigación en relación al máster que cursó en 2008. Si se eleva la causa al Supremo, podría conllevar su citación en calidad de investigado si decide no archivar el caso.