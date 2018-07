Maroto defiende el discurso "valiente" de Casado sobre migración frente al "buenismo de Marlaska"

El vicesecretario general del PP, Javier Maroto, ha defendido este martes las declaraciones del presidente popular, Pablo Casado, sobre la inmigración frente lo que ha calificado del "buenismo" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha llevado a "una situación que está desbordando" al Gobierno.

Para Maroto, las declaraciones de Casado en las que advertía de que "no es posible" que España absorba la llegada de "millones de africanos" son "valientes" y ha rechazado las acusaciones de estar próximas a las "derechas europeas reaccionarias". En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, el vicesecretario popular, ha defendido a Casado por llamar "a las cosas por su nombre dentro de la profunda solidaridad que siente el PP por estas personas".

El dirigente popular ha precisado que quienes relacionan las palabras del presidente popular con discursos xenófobos o racistas "se equivocan" y ha acusado a la izquierda de "intentar agitar esa bandera". En su opinión, las "mafias son las culpables" pero el "Gobierno socialista es responsable del efecto llamada" que se está produciendo.

"No se pueden tratar de hacer gestos como tantos que hace el PSOE y que llevan a pensar a las mafias que es mucho más fácil conducir a la gente hasta las costas españolas mientas el Gobierno no sabe decir que no", ha asegurado.

Asimismo, Maroto ha recordado la postura del PP respecto a la migración que debe de ser "legal, ordenada y orientada al mercado laboral, que respete las leyes y valores de la cultura occidental en la que se integran" y que "es compatible con un mensaje de solidaridad y de humanidad con las víctimas". En su opinión, "lo que no puede ser volver a la política de Zapatero de papeles para todos".

A su juicio, el discurso de Grande Marlaska es "el de buenismo, de aquí no pasa nada y de seguir permitiendo ante una situación que les desborda, porque no tienen una posición ideológica al respecto".

En cuanto a las acusaciones del ministro del Interior de que el anterior Gobierno de Mariano Rajoy no hizo suficiente para evitar la llegada masiva de migrantes, Maroto ha recordado que los datos "sobre objetivos" y las cifras de entradas "se han duplicado".