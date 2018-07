Podemos avisa de que para resolver la situación en Cataluña habrá que "defender el derecho a decidir"

La coportavoz de Podemos Noelia Vera ha valorado positivamente los primeros pasos de "entendimiento" que ha dado el Gobierno en relación con Cataluña pero ha advertido de que "en algún momento habrá que atajar la situación y defender el derecho a decidir de los catalanes".

En una entrevista en RNE, Vera ha saludado la "voluntad de diálogo" de Gobierno y Generalitat y ha apostado por la "normalización" de una crisis que, a su juicio, fue política pero intentó resolverse por la vía jurídica y eso es lo que ha ocasionado "grandes problemas". Todo ello en vísperas de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat que se reunirá mañana en Barcelona.

Así, ha confiado en que las dos partes vean que "las posiciones de unilateralidad no van a buen puerto" y en que el Gobierno, además de "gestos como el acercamiento de presos", comprenda que el diálogo implica "escuchar a los catalanes y que el pueblo catalán en algún momento tendrá que decidir cuál quiere que sea su encaje con el resto de España".

Por otro lado, la coportavoz ha emplazado al Gobierno de Pedro Sánchez a sentarse en "una mesa de trabajo estable" para negociar "20 o 30 medidas que puedan cambiar ya la vida de la gente" porque, a su juicio, el PSOE se está "equivocando de socio" y comportándose igual que el PP en algunos asuntos.

A su juicio, el Gobierno de Sánchez, tras un tiempo "para situarse y aterrizar", "tiene que decidir de qué lado está" porque, a su modo de ver, todavía no lo tiene claro y "en algunas cosas ha optado por parecerse más al PP".

Según Vera, ese ha sido el caso en asuntos como la elaboración del techo de gasto, la gestión de las migraciones, la no defensa del sector del taxi, en "vaivenes" como el no querer investigar si el Rey Juan Carlos "ha estado relacionado con casos de corrupción" o no publicar los nombres de los beneficiarios de la amnistía fiscal.

"Se está equivocando de socio", ha advertido Vera, que considera que el Gobierno preparó un techo de gasto con miedo a que el PP lo vetase en el Senado con su mayoría absoluta cuando lo que debió haber hecho fue cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para acabar con ese poder de veto de la Cámara Alta.

Pese a todo ello, ha dicho que Podemos es "positivo" y quiere sentarse con el Gobierno en "una mesa de trabajo estable" para negociar "20 o 30 medidas que puedan cambiar ya la vida de la gente" de manera rápida. Pero para eso, ha añadido, Sánchez tiene que ser "un poco valiente", "dejar de mirar al socio equivocado" y hablar no solo con Podemos sino con las oras fuerzas que le dieron apoyo en la moción de censura.

Críticas a Pablo Casado

Por otra parte, preguntado por la decisión de la Universidad Complutense de Madrid de archivar la investigación sobre la carrera de Pablo Casado, ha optado por responder que en el PP, aunque cambie su dirección, "siguen siendo los mismos pero en otros puestos".

"Son capaces de gobernar y mantenerse en el poder abusando de las instituciones", ha añadido, aludiendo a los Ministerios de interior y Defensa, a la Universidad y a RTVE.

Según ha dicho, cuando se habla de los títulos universitarios le "duele" porque mucha gente se ha esforzado mucho para obtener un máster, y sus padres para pagárselos en "una educación que cada vez es menos pública" mientras "esta gente igual que se lleva el dinero de todos a Suiza o a paraísos fiscales utilizan lo de todos para mantener sus privilegios".