El PP volverá a proponer una reforma electoral para que gobierne la lista más votada

El nuevo presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, anunció este sábado en un acto en Córdoba que volverán a presentar una proposición de ley, partiendo de la que ya propusieron en 2014, para que se reforme la ley electoral y "se garantice que pueda gobernar la lista más votada en los ayuntamientos".

Casado aseguró que eso "es lo justo y lo que pide la gente". Además, el presidente del PP sacó a relucir que el PSOE se negó a aprobar esa reforma en 2014, cuando en sus últimos tres programas electorales los socialistas también habían incluido esta propuesta.

El presidente de los populares demostró tener la vista puesta en las próximas elecciones municipales de 2019, pero también en las andaluzas. "No tengo ni idea de cuándo va a convocar elecciones la señora Díaz. Que las convoque cuando quiera, porque las vamos a ganar", retó a la dirigente socialista.

Gobierno de Sánchez

Además, también aprovechó para arremeter contra el Gobierno de España. Casado comparó el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el de José Luis Rodríguez Zapatero y defendió el voto negativo de su partido al 'techo de gasto': "Quieren hacer lo de siempre: subir impuestos y despilfarrar. Pues no, eso no vamos a votarlo".

Casado también acusó al PSOE de mentir en su propuesta del' 'techo de gasto'. "Ayer sentí vergüenza ajena en el Congreso; no puedo entender cómo un gobierno que ha heredado y aprobado un Presupuesto, después de haber dicho de todo sobre los partidos que lo hicimos y aprobamos, se queda con el Presupuesto y ahora presenta un 'techo de gasto' mintiendo: dicen que el techo está pactado con la Unión Europea y la UE dice que no, que no hay pacto ni harán valoraciones hasta octubre", remachó Casado.

El presidente del PP arremetió de forma muy dura también contra la política migratoria del Ejecutivo socialista. "Otra política de Zapatero: ¡Papeles para todos! Somos muy solidarios, vamos a hacernos la foto con el 'Aquarius'", exclamó Casado caricaturizando al PSOE.

"El monopolio de la solidaridad no lo tiene la izquierda, a nosotros también nos desgarra esa pobre gente a su suerte y esas fotos de niños y embarazadas, pero esa gente ha caído en las garras de las mafias y ahora todos los expertos dicen que las rutas ilegales están cambiando y viniendo hacia España", denunció.

Casado tachó a Pedro Sánchez de demagogo y añadió que hay que defender a España y nuestros ciudadanos. "Por mucho que nos duela no podemos permitir que a los guardias civiles se les eche cal viva, se les agreda", remachó en referencia a los últimos migrantes que saltaron la valla de Ceuta y atacaron a la Guardia Civil con cal viva.

"Reunión indecente con Torra"

Pablo Casado también criticó al Gobierno socialista por su gestión del conflicto catalán y anunció que él no se hubiera reunido con el presidente de la Generalitat, Quim Torra. "Hay que dialogar con los que se pueda dialogar, pero con esa absoluta indignidad encima de la mesa y ese chantaje de los que quieren acabar con España y una historia cinco veces centenaria por supuesto que no se puede dialogar nada. Hay que exigir que cumplan la ley y que respeten la unidad de España", indicó.

"Es indecente que en el Palacio de la Moncloa se aceptara una reunión con el presidente de la Generalitat como la que hemos visto en las últimas semanas con un orden del día vergonzante. En la reunión se decía que el Rey de España había crispado con su discurso, que el 27 de octubre la DUI había sido solo un punto de partida o, lo que es peor, que había que acercar a los presos a las cárceles de Cataluña, como luego hicieron, o que España podía acordar un referéndum con la Generalitat. Ese fue el orden del día, al menos el que mandó la Generalitat a los medios de comunicación", remachó Casado.

Nuevo delito de sedición

Por todo ello, el presidente del PP recordó, como anunció este jueves, que van a presentar una ley para reformar el Código Penal y recuperar los delitos de convocatoria ilegal de referéndum y el de sedición impropia.

"El de sedición impropia es para casos como el de la Conselleria de Economía, aunque no haya llamamiento a la violencia en las calles, para que esa gente también pueda ser acusada de sedición", explicó Casado.

"Con el delito de convocatoria ilegal de referéndum impediríamos que se le chantajee al Gobierno de España y que prevengamos lo que luego ha pasado en Cataluña. Hay que reivindicar un fortalecimiento constitucional para los nuestros. Hay que decir a los catalanes de bien que vamos a dar la batalla para luchar por las libertades de todos los españoles y en especial a los que viven en esa tierra tan maravillosa que es Cataluña", remachó el nuevo presidente de los populares.