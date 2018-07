Puigdemont pide a Sánchez menos gestos y abordar la autodeterminación

Josep Ramón Torné Barcelona

El expresidente catalán Carles Puigdemont no quiere aflojar en su estrategia de presión al Gobierno español y pidió ayer al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que se deje de gestos hacia Cataluña y pase a los "hechos" para resolver el conflicto político en Cataluña. En una comparecencia ante los medios de comunicación ayer en Berlín, el líder independentista agradeció "el cambio de estilo y de lenguaje" que representó la llegada del PSOE a la Moncloa, pero reclamó a Sánchez que "explore los confines de la Constitución" para encontrar una salida al procés.

A su parecer, este desenlace debe pasar por un referéndum de autodeterminación en Cataluña al estilo del que se celebró en Escocia en 2014. Para ello, Puigdemont reclamó poder reunirse con representantes del Gobierno y lamentó que "es extraño que el Estado se reúna con bandas terroristas y que no lo haga con demócratas". En su defecto, el expresident insistió en que la celebración de una consulta sobre la independencia se incluya en las reuniones entre la Generalitat y el Ejecutivo central, que se iniciaron el 9 de julio con el encuentro en la Moncloa entre Sánchez y el actual líder del Govern, Joaquim Torra.

En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, respondió ayer a Puigdemont que su Ejecutivo ya mantiene un diálogo abierto con la Generalitat, pero que lo hace dentro del "marco constitucional".

Quiere seguir trabajando por la independencia de Cataluña con la activación del Consejo de la República

En su primera conferencia de prensa después de que el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein aceptara la extradición por malversación, pero no por rebelión, que reclamaba España y se retirara la euroorden contra el expresident, Puigdemont anunció ayer que este fin de semana volverá a Bélgica, país donde residía antes de su detención en Alemania. El líder soberanista avanzó que quiere seguir trabajando por la independencia de Cataluña con la activación del Consejo de la República, un gobierno en el extranjero paralelo al de la Generalitat. Tras cuatro meses en Alemania, Puigdemont afirmó ayer que no sabe si va a pasar veinte años fuera de España, pero aseguró que no va a tardar tanto tiempo "en pisar suelo catalán". "Si hay una restitución democrática, tal y como exigen los votantes, esto permitiría a todos una restitución de nuestra normalidad. Si esto no es así, la decisión del pueblo catalán de constituirse como república independiente es un hecho", apuntó el expresident.

Puigdemont también se refirió a la retirada de su sueldo como diputado a consecuencia de su suspensión como parlamentario dictada por el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra el 1-O, Pablo Llarena. El líder independentista consideró "paradójico" que la Justicia española pida su suspensión como diputado al estar procesado por rebelión y al mismo tiempo se retire la euroorden en su contra. Puigdemont pidió a principios de julio recibir las prerrogativas que le corresponden como expresident, excepto el sueldo, ya que esto no era compatible con su condición de diputado, una eventualidad que ahora ya no se produce.